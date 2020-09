Sir Terence Conran, unul dintre cei mai cunoscuți designeri și restauratori din lume, a murit la 88 de ani.

Acesta ”a avut o viață și o carieră extraordinară și a revoluționat modul în care trăim în Marea Britanie”, a declarat familia pionierului.

În 1964, Conran a deschis primul magazin Habitat în Chelsea, care s-a transformat apoi într-un lanț de bunuri și mobilă cu design contemporan.

”Cel mai influent restaurator din Marea Britanie”

Sir Terence a creat numeroase restaurante din Londra și în 2005 a fost desemnat cel mai influent restaurator din Marea Britanie.

Prin compania sa, Conran and Partners, acesta a realizat mobilă pentru Marks & Spencer, JC Penney, Content by Conran, Benchmark și The Conran Shop.

În urma acestuia rămân cinci copii. ”Sir Terence și-a trăit viața la maxim și a susținut mereu că a făcut totul cu pasiune”, a transmis familia, potrivit Daily Star, anunță gandul.ro.

Victimă celebră a coronavirusului

În context, trebuie precizat că și producătorul italian de încălțăminte de lux Sergio Rossi a murit, la vârsta de 85 de ani.

În cazul lui Rosi, însă, decesul s-a produs după ce a fost internat cu coronavirus, a anunțat vineri primarul orașului din centrul țării unde designerul s-a născut.

Italia a înregistrat mai multe decese cauzate de coronavirus decât oricare altă țară din lume, iar persoanele în vârstă au fost foarte afectate.

Omagiu din partea primarului

Rossi a murit joi în micul oraș San Mauro Pascoli din provincia Cesena, din centrul Italiei.

”El a fost printre fondatorii zonei ce produce încălțăminte de înaltă calitate din Forlì și Cesena, la mijlocul secolului XX”, a declarat Luciana Garbuglia, primarul din San Mauro Pascoli, unde Rossi s-a născut în 1935 și unde și-a fondat marca.

Grupul francez de modă de lux Kering a preluat brandul în 1999. Acesta a trecut apoi în proprietatea fondului italian de investiții Investindustrial în 2015, când Rossi se retrasese deja.