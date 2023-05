Actorul ar fi alunecat și ar fi căzut în baie, incident care i-a provocat răni foarte grave, informează presa locală. Poliția a declanșat o anchetă pentru a stabili cauza reală a morții.

A fost găsit inconștient în baie

Potrivit poliției din Oshiwara, fostul top model, care a devenit actor, locuia la etajul 11 ​​al clădirii din Mumbai. În jurul prânzului, unul dintre cei care asigurau paza locuinței și care locuia în apropiere, a auzit un zgomot puternic din baie. După ce l-a găsit pe Rajput inconștient, a chemat salvarea, care l-a transportat rapid la un spital din apropiere. Cu doar 17 ore înainte de tragicul accident, Rajput a postat ultima său mesaj pe Instagram, împărtășind o fotografie a unei excursii recente cu prietenii. ”Sunday funy with besties”, a scris el, adăugând o imagine cu un apus superb, surprins deasupra orașului Mumbai.

Suferea de depresie?

În ciuda eforturilor depuse de medici, Rajput nu a mai putut fi salvat. Poliția așteaptă rezultatele autopsiei pentru a stabili cauza exactă a morții. La scurt timp după ce a apărut anunțul morții sale, imaginile și mesajele care vorbeau despre faptul că actorul suferea de depresie și chiar că ar fi vorba de o supradoză de droguri au inundat rețelele de socializare.

Actorul Arya Babbar, care a lucrat cu Rajput în urmă cu un an la filmul ”Super Dhamaal.com”, a declarat: „Este o veste șocantă. E greu de crezut că un bărbat atât de tânăr și frumos piere în acest fel”. Un alt prieten a spus că Rajput a fost foarte fericit după ce și-a lansat brandul de hanorace și jachete, care se bucura de mare popularitate în rândul tinerilor. „A locuit Mumbai în ultimii 17 ani. Mama lui locuiește singură în New Delhi după ce tatăl său a murit. Are și o soră care locuiește în SUA. Vestea ne-a șocat pe toți. Cum este posibil ca un tânăr să moară așa?”, a comentat acesta.

Decesul său vine după cel al altui actor cunoscut

Recent, un alt actor de succes de la Bollywood a murit din cauza insuficienței pulmonare, într-un spital din Mumbai. Javed Khan Amrohi, actor foarte popular în India, cunoscut pentru roluri în filme ca „Andaz Apna Apna” (1994) și ”Lagaan” (2001), a murit într-un spital din Mumbai în urma unei insuficiențe pulmonare. Regizorul Ramesh Talwar a confirmat moartea lui Javed, declarând că actorul, care a fost protagonistul multor emsiuni TV, suferea de o afecțiune respiratorie, potrivit HindusTimes. Javed Khan Amroh și-a început cariera în teatru, după ce a absolvit Institutul de Film și Televiziune din India (FTII), Amrohi a apărut în roluri mai mici, dar importante în peste 150 de filme și în aproape 20 de emisiuni TV. Și-a făcut debutul la Bollywood în filmul „Jalte Badan”, in 1976, înainte de a trece la rolurile din ”Chandu din Naram-Garam” (1981), ”Manglu Ram Teri Ganga Maili” (1985). Cel mai recent rol a fost Pakya din filmul ”Sadak” din 1991.

Javed era țintuit la pat de un an și urma un tratament la un spital din Mumbai. „A murit la spital după ce ambii plămâni nu au mai funcționat”, a adăugat regizorul. Actorul Akhilendra Mishra, care a lucrat adesea cu Javed, a împărtășit și el pe pagina sa de Facebook vestea morții. „Umil tribut, domnule Javed Khan. Cel mai bun actor, un om minunat și un membru activ al IPTA”, a scris acesta.