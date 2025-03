Peter Engel, producătorul serialului „Saved by the Bell”, a murit la 88 de ani

Peter Engel, producătorul executiv al serialului de succes Saved by the Bell (Salvați de clopoțel) și al altor sitcomuri pentru adolescenți difuzate de NBC, a murit marți la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Santa Monica.

Vestea a fost anunțată de fiul său, Stephen David Engel. De-a lungul unei cariere impresionante, Engel a produs sute de episoade de televiziune, definind un întreg gen de seriale pentru tineri, transmite Hollywood Reporter.

Cariera sa și impactul asupra televiziunii

Serialul Saved by the Bell a debutat inițial sub numele Good Morning, Miss Bliss, difuzat pe Disney Channel, având-o ca protagonistă pe Hayley Mills în rolul unei profesoare dintr-un gimnaziu din Indianapolis. După doar un sezon, formatul a fost reconfigurat, iar serialul a fost relansat de NBC cu o nouă locație – sudul Californiei. Astfel, Saved by the Bell a devenit unul dintre cele mai populare seriale din anii ’90, fiind difuzat pe NBC între 1989 și 1993.

Serialul a contribuit la lansarea carierelor actorilor Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Mario Lopez, Elizabeth Berkley, Dustin Diamond și Lark Voorhies. Succesul său a generat mai multe continuări, inclusiv Saved by the Bell: The College Years și Saved by the Bell: The New Class, ultimul rulând pe NBC din 1993 până în 2000. Engel a fost, de asemenea, producător executiv al reboot-ului Saved by the Bell, difuzat de Peacock între 2020 și 2021.

Prin compania sa de producție, Peter Engel a creat și alte sitcomuri pentru adolescenți, precum California Dreams, USA High, Malibu, CA, City Guys și Hang Time. În plus, el a fost producător executiv al competiției de stand-up comedy Last Comic Standing, difuzată pe NBC.

Primele realizări și recunoașterea profesională

Peter Engel s-a născut în Manhattan în 1936 și a absolvit Universitatea din New York. Și-a început cariera în televiziune ca asistent la NBC, la sediul emblematic 30 Rockefeller Plaza. Primul său proiect ca producător executiv a fost emisiunea de varietăți The Ice Palace (1971), urmată de telenovela NBC How to Survive a Marriage (1974-1975).

În timpul parteneriatului său de lungă durată cu NBC, Engel a produs peste o mie de episoade de televiziune. A fost nominalizat la Premiul Emmy pentru Saved by the Bell: The New Class în 2000 și pentru Last Comic Standing în 2004. În 2023, a fost inclus în Gold Circle al Academiei Naționale de Arte și Științe Televizuale, recunoscându-se astfel contribuția sa remarcabilă la televiziunea pentru copii și familie.

În 2016, Engel și-a publicat memoriile, I Was Saved by the Bell: Stories of Life, Love, and Dreams that Do Come True, în care a povestit despre experiențele sale din industrie și despre modul în care a influențat generații întregi de telespectatori.

Peter Engel lasă în urmă trei copii – Lauren, Joshua și Stephen David – și un nepot, Ezra Alhadeff.