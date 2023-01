Vești triste pentru comunitatea motocicliștilor din România. Ede Sztupi, considerat cel mai vârstnic motociclist din țară, a decedat la vârsta de 74 de ani. Acesta s-a stins la locuința sa din Cugir, județul Alba.

Momente triste pentru comunitatea motocicliștilor din România

Anunțul decesului a fost făcut de Lupii Sigidavei Cugi, clubul local al motocicliștilor, în care Ede Sztupi era membru.

„Astăzi este o zi foarte tristă pentru noi…și poate pentru mulți motocicliști din România.

Din păcate Ede Stzupi nu mai este printre noi…am pierdut mai mult decât un membru Lupii Sigidavei Cugir MF, dar întreaga comunitate a pierdut un veteran al motocilismului. 6 decenii călare…un împătimit al mersului pe două roți si poate unul dintre cei mai iubiți.

Cuvintele sunt de prisos…

În seara asta priveghiul va avea loc la Ede acasă, iar mâine seară la capelă la biserica Catolică de pe scăunel. Revenim cu mai multe informații legate de înmormântare…

Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Ai fost si vei ramane mereu in sufletele noastre, un motocilist adevărat! RIDE IN PEACE Bătrâne!!!”, au transmis motocicliștii de la Lupii Sigidavei, pe pagina lor de Facebook.

A învățat să meargă pe motor de când era copil

Ede Sztupi s-a născut în 1948 și a învățat să meargă pe motor de când era copil. Avea în jur de 7-8 ani când tatăl său l-a urcat pentru prima dată în şaua unui Royal Enfield.

„Pe vremea aceea, ne adunam câte 80-100 de motociclişti şi porneam în şir pe valea Arieşului, sus la moţi”, povestea în urmă cu câțiva ani motociclistul.

De-a lungul timpului a participat la zeci de concursuri din România. Avea acasă un teanc de diplome, unele câştigate prin anii ‘70.

Ede spunea că un motociclist adevărat trebuie să aibă sânge rece, să fie sănătos şi să nu se piardă la pericol.

„Când ne făceam apariţia la întrunirile de motoare, eu cu plete albe până la mijlocul spatelui, cu barba albă şi soţia cu părul tăciune, cu obrajii brăzdaţi de ani şi de vânturi, toţi întorceau capul după noi, chiar dacă nu aveam un Harley, ci doar o Yamaha.

În jur aveam numai băieţi şi fete care ne pupau, ne întrebau cum o mai ducem. Ne simţeam bine între tineri, aveam mulţi prieteni”, spunea Ede Sztupi.

Mesaje emoționante din partea celor care l-au apreciat

„Dumnezeu să-l odihnească! Îmi pare tare rău. Acum o săptămână vorbeam cu el în spital și îmi povestea de călătoriile sale prin lume, alături de soția lui dragă. Acum se vor revedea în lumea îngerilor. Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi! Condoleanțe familiei!

Drum lin spre eternitate. Si poate acolo sus, vei găsi ceva cu doua roti la care sa mesteresti „. Dumnezeu sa te odihnească.

Un om deosebit, motociclist veritabil cu o poveste frumoasă de viață, un adevărat exemplu ptr mulți ,,motocicliști”din ziua de astăzi. R.I.P. Ede, ptr mine vei rămâne o legendă!”, sunt doar câteva dintre sutele mesajele de adio transmise de cei care l-au cunoscut și l-au apreciat.