Doliu uriaș în lumea politică! Un fost ministru de Externe s-a stins din viață. O boală teribilă l-a răpus

Franco Frattini, care a ocupat de două ori funcția de ministru de Externe al Italiei și a deținut alte câteva posturi în cabinet, a murit sâmbătă la vârsta de 65 de ani, a anunțat presa italiană.

Frattini, care era bolnav de ceva timp de cancer, a murit într-un spital din Roma.

A fost ministru de Externe în guvernele conduse de premierul Silvio Berlusconi 2002-2004 și 2008-2011 și a deținut alte două posturi de ministru în guvernele conduse de Berlusconi și Lamberto Dini în anii 1990.

Între 2004 și 2008 a fost comisar european pentru justiție, iar în momentul morții sale era președinte al Consiliului de Stat al Italiei, un organism consultativ care supraveghează administrația publică.

Și-a început activitatea politică ca membru al Partidului Socialist, iar mai târziu s-a alăturat partidelor de centru-dreapta ale lui Berlusconi, scrie CNBC.

Franco Frattini a fost numit președinte de onoare al SIGA în 2022

Serviciile deosebite aduse de Frattini au fost recunoscute oficial de SIGA cu un premiu special de recunoaștere, cea mai înaltă distincție conferită de cea mai importantă coaliție mondială în domeniul guvernanței și integrității în sport. Acest lucru se întâmpla în noiembrie 2022.

CEO-ul global al SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros, a înmânat premiul în cadrul unei ceremonii desfășurate la Roma, în ultima zi în care magistratul italian a fost președinte independent al SIGA, funcție pe care o deține din 2017. În plus, Consiliul SIGA l-a numit în unanimitate pe Franco Frattini președinte de onoare al SIGA.

În conformitate cu Constituția SIGA, se vor organiza noi alegeri pentru funcția de președinte neexecutiv al SIGA pentru perioada rămasă din mandatul 2021-2025.

„Sunt extrem de mândru de impactul remarcabil și de creșterea remarcabilă a SIGA din ultimii ani și mă simt foarte onorat că am fost alături de directorul nostru general global, Emanuel Macedo de Medeiros, de toți colegii noștri membri ai Consiliului și de întreaga comunitate globală SIGA în această călătorie în care ne-am angajat împreună acum mulți ani. Nu am nicio îndoială că SIGA va continua să se dezvolte și să își continue rolul de pionierat în domeniul integrității sportive. Nevoia de SIGA este mai mare ca niciodată. Continuați să faceți presiuni pentru schimbare, pentru o mai mare onestitate, pentru o mai mare integritate, pentru că, fără integritate, sportul nu este nimic. Veți avea întotdeauna sprijinul meu necondiționat și recunoașterea mea sinceră”, spusese el la momentul respectiv, scrie AS.