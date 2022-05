Naomi Judd s-a stins din viață la 76 de ani

Naomi Judd, celebra cântăreață americană de muzică country, a murit la vârsta de 76 de ani din cauza unei afecțiuni mintale. Wynonna, fiica ei, şi Ashley, sora ei, şi-au exprimat „profunda durere” pe conturile lor de Instagram.

„Am pierdut-o pe minunata noastră mamă în urma unei afecţiuni mintale”, au scris acestea pe rețele sociale, sâmbătă după-amiază, fără a oferi detalii suplimentare.

Naomi Judd şi Wynonna Judd au format duetul „The Judds” la sfârşitul anilor 70, câştigând numeroase premii importante, inclusiv cinci trofee Grammy, relatează agenția de presă AFP.

„Love Can Build A Bridge”, „Mama He’s Crazy” şi „Girls Night Out”, sunt unele dintre cele mai populare cântece ale lor. The Judds s-a destrămat în 1983, însă s-a reunit de numeroase ori pentru turnee naționale şi spectacole speciale, dar şi-a încetat oficial activitatea în 1991, după ce Naomi Judd a fost diagnosticată cu hepatită C.

Naomi Judd şi Wynonna Judd urmau să plece într-un nou turneu în toamna lui 2022. În plus, vineri dimineața, a fost anunţată includerea trupei The Judds în Country Music Hall of Fame, pe 1 mai, datorită contribuţiei lor la „readucerea country la rădăcinile sale în anii 1980 prin cântece uşoare şi melodioase, influenţate de muzica folk tradiţională şi bluesul acustic şi pentru armonia sa familială”.

Amintim faptul că lumea muzicală a deplâns, recent, pierderea unui mare artist. Acesta s-a stins din viață înainte de Paște, fiind răpus de o boală cruntă. Artistul a fost considerat o adevărată legendă.

Doliu în lumea muzicii! Arno Hintjens a decedat

Celebrul cântăreț belgian Arno a murit sâmbătă, a anunțat în aceeași zi agentul său, Filip De Groote. Acesta se lupta cu cancerul pancreatic de la sfârșitul anului 2019. Peste o lună ar fi împlinit 73 de ani, scrie The Brussels Times.

Născut în Ostende, Arno Hintjens locuia în Bruxelles din anii 1980 și era un vizitator frecvent al cartierului din jurul Place Sainte-Catherine. El fusese numit cetățean de onoare al capitalei, iar primarul Bruxelles-ului, Philippe Close, a fost unul dintre primii care au reacționat public la moartea sa.

Arno, citoyen d’honneur de la @VilleBruxelles s’en est allé. Nous ne verrons plus sa silhouette dans le quartier Sainte-Catherine. Putain putain, il nous manque déjà… — Philippe Close (@PhilippeClose) April 23, 2022

Diferiți lideri politici i-au adus un omagiu legendei belgiene în momentul în care s-a răspândit vestea morții sale.

„Odihnește-te în pace, Arno. A fost minunat! (‘C’était magnifique’)”, a scris pe Twitter premierul Alexander De Croo, referindu-se la un alt hit al cântărețului.

„Arno a fost unul dintre cei mai mari artiști belgieni”, a spus Di Rupo. „Stilul său special a reflectat un talent excepțional și o determinare de nezdruncinat de a-și afirma statutul de belgian din Nord, Sud și Centru.”

Decesul său a afectat pe toată lumea

Tot sâmbătă după-amiază, la centrul cultural De Grote Post a fost deschisă o carte de condoleanțe, care va fi accesibilă publicului până pe 30 aprilie, în fiecare zi între orele 12:00 și 20:00.

De asemenea, cartea va fi disponibilă online pentru cei care doresc să o semneze în format digital.

Peretele pe care se află imaginea lui Arno Hintjens, la primăria din Ostende, va fi iluminat, iar trecătorii vor putea, de asemenea, să meargă acolo pentru a asculta unele dintre cele mai cunoscute cântece ale sale, la orele 19:00, 20:00 și 21:00.

De asemenea, este planificată o vizionare specială a documentarului realizat de Dominique Deruddere despre viața lui Arno.

Drapelele de la Primăria din Ostende sunt arborate la jumătate de catarg, iar municipalitatea a anunțat că cenușa lui Arno va fi depusă în Marea Nordului de pe plaja sa.