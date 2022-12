Doliu în lumea filmului! O cunoscută actriță s-a stins din viață. O boală gravă a răpus-o

Diane McBain, a cărei ascensiune rapidă spre faimă ca tânără actriță sub contract cu Warner Bros. la începutul anilor 1960 a făcut-o să joace în serialul ABC Surfside 6 și alături de Elvis Presley în filmul Spinout din 1966, a murit de cancer la ficat la Motion Picture & Television Country House and Hospital din Woodland Hills, California. Avea 81 de ani.

Moartea ei a fost anunțată de prietenul ei Michael Gregg Michaud. McBain și Michaud au scris împreună memoriile ei din 2014 Famous Enough.

„Cu mare tristețe anunț că actrița Diane McBain a pierdut lupta cu cancerul la ficat și a murit pe 21 decembrie 2022”, a scris Michaud pe rețelele de socializare.

A semnat primul contract la vârsta de 18 ani

Descoperită de un căutător de talente în timp ce lucra ca fotomodel, McBain a semnat un contract pe șapte ani cu studiourile Warner Brothers în 1959, când a împlinit 18 ani, potrivit lui Michaud. În același an, ea și-a făcut debutul la televiziune într-un episod din Maverick de la ABC, cu James Garner în rolul principal.

În anul următor a apărut în filmul lui Vincent Sherman, Ice Palace, cu Richard Burton în rolul lui Richard Burton, și a fost distribuită în rolul lui Daphne Dutton, proprietara unui iaht, în serialul Surfside 6 de la ABC, un serial polițist cu două sezoane, care a avut loc în Miami Beach și în care au jucat Troy Donahue, Van Williams și Lee Patterson.

În 1961, a jucat rolul principal în filmul Claudelle Inglish, pe care și-l va aminti adesea ca fiind rolul ei preferat – o ieșire rară a tinerei actrițe ca fată bună și fată rea.

McBain va face echipă cu Donahue în filmul Parrish din 1961 și cu Williams într-un episod din 1967 din Batman (a jucat rolul Pinky Pinkston, cu părul roz, alături de Williams, care era invitat în rolul lui The Green Hornet). În total, McBain a apărut în patru episoade din Batman – cele două cu Williams, iar în cele două din 1966, în rolul unei vânzătoare de pălării care lucra cu răufăcătorul invitat Mad Hatter (David Wayne).

Regretata actriță a apărut în mai multe producții

Alte credite TV includ apariții în seriale din anii ’60 precum Sugarfoot, Lawman, Hawaiian Eye, 77 Sunset Strip, Burke’s Law, The Wild Wild West și The Man From U.N.C.L.E., printre altele. Printre filmele din acea perioadă se numără The Caretakers și Mary, Mary și, în ceea ce va fi cel mai cunoscut rol din film, în rolul Dianei St. Clair din Spinout, o autoare care nu se va opri în fața a nimic în încercarea de a face un profil al celebrului pilot de curse și cântăreț Mike McCoy (Presley).

„Femeile m-au întrebat de multe ori cum a fost să îl sărut pe Elvis”, a declarat McBain într-un interviu acordat anul trecut revistei Boomer Magazine, „și le-am spus că a fost la fel de minunat pe cât vă imaginați! A fost fermecător și o persoană încântătoare cu care să lucrezi. Nu s-a dat la mine, ceea ce am apreciat, pentru că atât de mulți au făcut-o de-a lungul carierei mele”.

În anii ’70 a apărut în Mod Squad, Police Story, Marcus Welby, M.D., The Life and Times of Grizzly Adams, Hawaii Five-O, Charlie’s Angels, Eight is Enough, Matt Houston și Dallas. De asemenea, a jucat în telenovelele General Hospital și Days of Our Lives și a avut roluri în filmele Five the Hard Way (1969), I Sailed to Tahiti With an All Girl Crew (1969), The Broken Hearts Club (2000) și Besotted (2001).

S-a retras din lumea artistică în 2001

Ultimul ei credit a fost un episod din 2001 din serialul TV Strong Medicine, după care s-a retras din actorie.

McBain a vorbit sincer despre un atac violent în care a fost bătută și violată de doi bărbați în West Hollywood, în ziua de Crăciun din 1982. Ulterior, ea avea să devină o susținătoare a victimelor violului și să își lanseze o a doua carieră de consilier pentru victimele violului. Ea avea să spună mai târziu că atacul avea să aibă un impact de durată asupra memoriei și capacității sale de concentrare. Într-un interviu din 1990, ea a declarat: „Încă sunt surprinsă din proporții”.

Ea a povestit incidentul, împreună cu suișurile și coborâșurile unei cariere la Hollywood, în cartea sinceră Famous Enough. Pe lângă aceste memorii, a scris două romane: The Laughing Bear (2020) și The Color of Hope (2021), scrie Deadline.