Victor „Fonfo” Niculescu a decedat la vârsta de 75 de ani. Fundașul care a contribuit la câștigarea primului titlu din istoria Universității a fost parte din echipa „Campioanei unei mari iubiri.”

Victor Niculescu, fundașul dreapta care a contribuit la câștigarea primului titlu de campion al Universității Craiova, a decedat. Cunoscut sub numele de „Fonfo”, Niculescu a petrecut șapte ani la echipa „alb-albastră” și a obținut titlul de campion mondial universitar cu România în 1974.

Familia „alb-albaștrilor” este în doliu după trecerea în neființă a lui Victor „Fonfo” Niculescu. Fostul fundaș dreapta al Universității Craiova a fost internat în spital din cauza unui blocaj renal și era menținut în viață doar de aparate. Complicațiile ulterioare au dus la decesul legendei.

Victor Niculescu, originar din Craiova, și-a început cariera în fotbal la Universitatea Craiova, unde a jucat timp de șapte ani.

Fundașul dreapta a fost parte integrantă a echipei simbol a Olteniei, având onoarea de a evolua alături de mari jucători precum Ion Oblemenco și Ilie Balaci.

În perioada în care a fost membru al „Campioanei unei mari iubiri”, Niculescu a acumulat 195 de meciuri și a obținut un titlu de campion în 1974 și o Cupă a României în sezonul 1974-1975.

Victor „Fonfo” Niculescu, legendarul fundaș din Bănie, a relatat în trecut cum echipa sa a primit numele de „Campioana unei mari iubiri”. De asemenea, Niculescu a trăit dezamăgirea pierderii unui titlu cu Dinamo București, care a câștigat campionatul la diferență de goluri.

„În 1973, după ce am pierdut campionatul la golaveraj, eram învăluiți de un val de simpatie enorm. Jucam fotbal, eram adevărați, Dinamo a luat campionatul cu japca. Asta l-a făcut pe regretatul poet Adrian Păunescu să ne alinte, făcându-ne campioni. Dacă nu am fost campioni la fotbal, am fost campioni la capitalul de iubire care ne înconjura atunci”, spunea Victor „Fonfo” Niculescu.