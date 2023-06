O nouă tragedie în viața câștigătorului show-ului Mireasa

Pentru Petrică greutățile au pornit încă de la începutul anului, atunci când a anunțat că Ela, soția lui, a pierdut bebelușul pe care cei doi îl așteptau cu mare drag. Acum, într-un anunț postat pe rețelele de socializare, câștigătorul sezonului patru al show-ului Mireasa de la Antena 1 anunță că un bun prieten și coleg a încetat din viață.

În postarea sa de pe Instagram, Petrică și-a împărtășit suferința printr-un mesaj emoționant și a postat imagini în care apare alături de prietenul său bun.

„Dumnezeu să te odihnească, coleg și prieten drag, preot Ionuț Duciuc! Vei cânta și vei sluji de acum împreună cu îngerii!”, a scris Petrică pe Instagram.

Cuplul a decis să anuleze nunta după pierderea suferită

După pierderea copilului pe care-l așteptau, Petrică și Ela au trecut prin momente grele, iar evenimentul nefericit le-a dat totul peste cap. Cei doi au decis să anuleze nunta, care era programată pentru data de 29 iunie 2023.

În acest sens, Petrică a mărturisit că, cel mai probabil, cununia religioasă va avea loc abia anul viitor.

„Am anulat atunci pentru că a fost problema cu sarcina. Acum vrem să o reprogramăm, dar doar pentru anul viitor, cred. Am depășit un pic mai greu momentul, dar trebuie să mergem înainte.

Ne-a întărit foarte mult relația, dar cred că orice greutate care vine în viață te face mai puternic. Ne mai dorim copil, normal. Acum trebuie să aibă și ea grijă, în următoarea perioadă cel puțin…

O jumătate de an, un an, nu are voie să rămână însărcinată. Na, pe viitor, îți dai seama că ne dorim, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu…A fost greu și în sensul că toată lumea ne asalta cu mesaje și toată lumea venea cu întrebarea, ce s-a întâmplat, de ce, nu voiam să dăm explicații. Nu aveam starea necesară să stăm să răspundem”, a dezvăluit recent Petrică pentru Fanatik.