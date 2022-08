Darius Campbell Danesh a fost găsit mort în propria casă

Darius Campbell Danesh, artist de origine scoțiană, a fost găsit mort în propria casă din Minnesotta, Statele Unite ale Americii. Acesta a decedat la doar 41 de ani. În prezent, polițiștii continuă investigațiile pentru a afla împrejurările în care a murit vedeta.

Darius Campbell Danesh a devenit cunoscut după ce a participat la emisiunea TV „Pop Idol” cu ani de zile în urmă, unde a interpretat celebra melodie a lui Britney Spears: „Baby One More Time”.

Potrivit presei britanice, decesul artistului a avut loc în data de 11 august, însă familia sa a anunțat abia în seara zilei de 16 august.

„Cu mare tristețe anunțăm moartea lui Darius Campbell Danesh. Darius a fost găsit fără răspuns în pat, în apartamentul său din Rochester, Minnesota și a fost declarat mort după-amiaza de către biroul local al examinatorilor medicali”, au explicat rudele sale.

Și fosta sa soție a trimis un mesaj emoționant despre moartea sa. „Nu sunt cuvinte care să exprime ceea ce simt, Darius. Doar iubire. Am găsit paradoxul: dacă iubești pe cineva atât de mult încât te doare atunci nu va mai exista durere, ci doar și mai multă iubire”, a spus actrița canadiană Natasha Henstridge.

Darius Campbell Danesh și Natasha Henstridge și-au unit destinele în anul 2011, însă au divorțat în anul 2013, dar decizia oficială a instanței judecătorești a fost pronunțată abia în anul 2018. În ciuda divorțului, cei doi au păstrat legătura și vorbeau frecvent.

De-a lungul carierei sale, Darius Campbell Danesh a acumulat cinci hituri în top zece în Marea Britanie, în timp ce albumul său de debut („Dive In”) a câștigat Discul de Platină, fiind apreciat chiar și de cei mai exigenți critici.

Acesta a arătat lumii cât de talentat e chiar jucând filme celebre, precum „Chicago” (interpretându-l pe Billy Flynn), „Guys And Dolls” și „Gone With The Wind”.

Steve Grimmett, solistul trupei britanice Grim Reaper, s-a stins din viață

Menționăm că nu doar moartea lui Darius Campbell Danesh a șocat lumea muzicii. Recent, oameni din lumea în treagă au plâns când au auzit că Steve Grimmett, solistul trupei britanice Grim Reaper, s-a stins din viață. Acesta a încetat din viață la vârsta de 62 de ani.

Mark Grimmett, fratele său, a anunțat decesul acestuia pe rețelele sociale, însă nu a fost anunţată cauza decesului.

„Nu prea știu de unde să încep, așa că bănuiesc că voi spune direct. A trebuit să vă informez pe toți că a murit, așa cum mulți dintre voi îl cunoșteați. O fac cu o durere imensă și o inimă grea. Inima mea este alături de Millie, soția lui Steve, de părinții mei, Russell, Sami și Ethan, precum și de fratele meu foarte talentat Steve Grimmett, care a murit în mod tragic astăzi. Te iubesc, frate și îmi va fi dor de tine mai mult decât aș putea exprima vreodată.”, a scris fratele artistului.

„Așteaptă-mă, dragostea mea. Până când vom fi din nou împreună. A ta Millie”, a scris soția solistului.

Vestea a fost confirmată de fiul său Russ Grimmett. „Nu putem să exprimăm în cuvinte sentimentele actuale. Din păcate, tatăl nostru a murit astăzi şi lasă un gol imens în lume şi în inimile noastre”, a scris băiatul pe contul său de Facebook.