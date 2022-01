Gianni Celati, scriitor, traducător şi criticul literar din Italia a murit luni, 3 ianuarie, la vârsta de 84 de ani, potrivit mai multor publicații din Italia, citate de DPA. De asemenea, un prieten al scriitorului italian a confirmat decesul acestuia, luni.

Doliu în lumea artistică europeană

Gianni Celati a murit pe 2 ianuarie în Brighton, oraşul de pe coasta sudică a Angliei în care locuia din anul 1989. Născut în nordul Italiei, scriitorul suferea din cauza unei afecţiuni de mai multă vreme.

Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, i-a adus un ultim omagiu şi a spus că moartea lui Gianni Celati reprezintă „pierderea unui mare intelectual din secolul al XX-lea”.

„Este o zi tristă pentru literatura şi ţara noastră, care pierde totodată un observator atent, care a ştiu cum să nareze lucrurile mai puţin cunoscute şi să prezinte Italia marginală în simplitatea ei”, a declarat ministrul italian.

Născut în Sondrino în anul 1937, Gianni Celati a tradus în limba italiană opere literare semnate de nume importante ale literaturii mondiale, precum Jonathan Swift, Mark Twain şi Roland Barthes. În 1971, a debutat în literatura italiană cu romanul „Comiche”. A predat literatură engleză şi americană la Universitatea din Bologna în anii 1970. Printre cărţile sale traduse în limba engleză se află volume precum „Adventures in Africa”, „Appearances” şi „Voices from the Plains”.

Unul dintre cei mai inteligenți oameni au lumii a murit de asemenea recent

Richard Leakey, paleoantropolog kenyan de reputaţie mondială şi om politic, a încetat din viaţă duminică, la vârsta de 77 de ani, a anunţat preşedinţia kenyană, transmite AFP.

”În această după-amiază, am aflat cu profundă tristeţe vestea decesului dr. Richard Erskine Frere Leakey, fostul şef al Serviciului public din Kenya”, a anunţat preşedintele Uhuru Kenyatta, într-un comunicat emis duminică seara.

Richard Leakey, al doilea din cei trei fii ai lui Louis şi Mary Leakey, amândoi paleontologi şi arheologi, s-a făcut cunoscut prin aducerea la lumină a unor indicii care au ajutat la dovedirea evoluţiei omenirii în Africa. Nu a avut studii oficiale de arheologie, dar a condus expediţii în anii 1970 care au permis descoperiri revoluţionare despre primele fosile hominide.