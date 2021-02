Directorul de imagine italian Giuseppe Rotunno, colaborator al lui Federico Fellini, Luchino Visconti sau Sydney Pollack, a murit la vârsta de 97 de ani, au anunţat duminică mass-media italiene, scrie AFP.

Giuseppe Rotunno s-a născut la Roma pe 19 martie 1923. A făcut primele experiențe fotografice în Cinecittà în anii 1940, colaborând cu regizori precum Vàclav Vich, Renato Del Frate și Rodolfo Lombardi.

Foarte tânăr fiind, a fost chemat de Roberto Rossellini pentru „The man of the cross”. Avea doar 20 de ani atunci. În cariera sa a primit șapte panglici de argint, doi David di Donatello și o nominalizare la Oscar pentru filmul „All That Jazz – The show continues” de Bob Fosse. Pentru acest film, el câștigă și un premiu BAFTA. A fost responsabil de cursul de fotografie la Centrul Experimental până în 2013.

A lucrat cu marii cinematografiei italiene

A lucrat apoi cu cei mai mari regizori italieni: Federico Fellini (“Casanova”, “Satyricon”, “Amarcord”, “E la nave va”), Luchino Visconti (Nopţi albe”, “Rocco şi fraţii săi”, “Ghepardul”), Vittorio De Sica (“Floarea soarelui”, “Ieri, oggi, domani”).

A făcut carieră şi în străinătate alături de John Huston (“Biblia”), Mike Nichols (“Viaţa lui Henry”), Sydney Pollack (“Sabrina”) şi Terry Gilliam (“Aventurile Baronului Münchhausen”).

A fost nominalizat la Oscar şi a primit un BAFTA (echivalentul britanic al Oscarului) în 1980 pentru “All That Jazz” de Bob Fosse.