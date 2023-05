A murit legendarul jucător de fotbal american Jim Brown

Jucătorul din Pro Football Hall of Fame a murit liniștit în locuința sa din Los Angeles, joi seară, a anunțat soția sa, potrivit BBC.

Regretatul jucător, născut în Georgia, a condus echipa Cleveland Browns la titlul de campion al Ligii Naționale de Fotbal în 1964 și a fost ales de trei ori cel mai valoros jucător al NFL.

El a fost unul dintre primele superstaruri ale acestui sport, pe măsură ce acesta câștiga în popularitate și la televizor.

,,Pentru lume a fost un activist, actor și star de fotbal. Pentru familia noastră a fost un soț, tată și bunic iubitor și minunat. Inimile noastre sunt frânte”, a scris soția sa, Monique, într-o postare pe Instagram.

Cei de la Cleveland Browns au scris pe Twitter că a fost o „legendă, lider, activist, vizionar”. Acesta a jucat pentru echipă între 1957 și 1965, iar o statuia cu el a fost ridicată în fața stadionului lor în 2016.

Jim Brown a fost numit de două ori cel mai bun jucător de fotbal american al secolului XX, de către agenția de știri Associated Press și Sporting News.

Jim Brown, star și la Hollywood

De asemenea, este considerat unul dintre cei mai mari jucători de lacrosse și a fost inclus în National Lacrosse Hall of Fame în 1984.

Acesta s-a dedicat actoriei și a jucat în peste 30 de filme, printre care Any Given Sunday (1999), de Oliver Stone, și The Dirty Dozen (1967), un clasic al celui de-al Doilea Război Mondial, filmat în Anglia.

În westernul 100 Rifles (1969), actorul a jucat alături de Raquel Welch, iar cei doi au intrat în istorie pentru prima scenă de dragoste interrasială dintr-un mare film de la Hollywood.

Brown s-a dedicat, de asemenea, activismului social, fondând Negro Industrial and Economic Union pentru a acorda împrumuturi antreprenorilor de culoare.

În 1988, a inițiat programul Amer-I-Can, care avea ca scop ajutarea copiilor defavorizați și reformarea membrilor de bande.

Doliu şi în lumea muzicii

Formația engleză The Smiths a anunțat recent că basistul Andy Rourke s-a stins din viață. Artistul în vârstă de 59 de ani a murit după o luptă îndelungată cu cancerul pancreatic

Andy Rourke, basistul trupei rock The Smiths, a murit la vârsta de 59 de ani, potrivit informațiilor transmise recent de formație. Chitaristul Johnny Marr a confirmat „cu profundă tristețe” că Rourke a murit după o luptă îndelungată cu cancerul pancreatic.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Andy Rourke, în urma unei boli îndelungate de cancer pancreatic. Cei care l-au cunoscut își vor aminti de Andy ca de un suflet bun și frumos, iar fanii muzicii își vor aminti de el ca de un muzician extrem de talentat. Solicităm intimitate în aceste momente triste”, a transmis Johnny Marr într-o postare realizată pe Twitter.

Andy Rourke a cântat la cele mai cunoscute piese ale trupei Smiths, printre care „This Charming Man” și „There Is a Light That Never Goes Out”, precum și la single-uri solo ale cântărețului Morrissey după destrămarea grupului, amintește BBC.

De asemenea, muzicianul a cântat în cadrul unui supergrup numit Freebass, alături de alți doi basiști mancuniani, Gary „Mani” Mounfield de la Stone Roses și Peter Hook de la New Order.