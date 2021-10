Doliu imens după ce Ruthie Tompson, ilustrator legendar al Disney, s-a stins din viață. Potrivit variety.com, aceasta a murit în casa ei de la Motion Picture and Television Fund în Woodland Hills (California) la vârsta de 111 ani.

Întreaga sa viață și-a dedicat-o acestui domeniu. Potrivit sursei citate, Ruthie Tompson și-a început cariera la Walt Disney Studios ca artist în departamentul Ink & Paint şi a lucrat pentru The Walt Disney Company timp de patru decenii. După ce a finalizat „The Rescuers” în anul 1977, ilustratorul a decis să se retragă din activitate.

În același timp, Ruthie Tomposon a fost una dintre primele trei femei invitate să se alăture International Photographers Union, Local 659 de la IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees), în 1952.

În anul 2000, aceasta a bifat un moment istoric în cariera ei. Ca angajat cu cea mai îndelungată istorie cu Walt şi Roy O. Disney, Tompson a fost desemnată Disney Legend, distincţie acordată în semn de recunoaştere pentru contribuţia extraordinară la activitatea companiei.

Doliu la Disney. A murit Ruthie Tompson

Ruthie Tompson s-a născut în Portland (Maine), pe data de 22 iulie 1910 și a crescut în Boston, înainte ca familia să se mute în California în 1918. La vârsta de 18 ani și-a luat primul job. Aceasta s-a angajat la Riding Academy din San Fernando Valley, unde Walt şi Roy Disney jucau polo frecvent.

După mai multe întâlniri, Walt Disney i-a oferit o slujbă ca pictor în departamentul Ink & Paint, unde a ajutat la finisarea primului lungmetraj animat al companiei – „Snow White and the Seven Dwarfs” (1937).

Ulterior, Ruthie Tompson a ajuns să fie promovată ca supervizor. Printre ele mai cunoscute desene animate la care a lucrat și s-a implicat direct se numără „Pinocchio” (1940), „Fantasia” (1940), „Dumbo” (1941), „Sleeping Beauty” (1959), „Mary Poppins” (1964), „The Aristocats” (1970), dar şi „Robin Hood” din anul 1973, acesta fiind ultimul din cariera sa.

Anul trecut, la cea de a 110-a aniversare, Ruthie Tompson preciza că a fost pasionată de două lucruri în întreaga ei activitate: Disney şi Los Angeles Dodgers. Totodată, ea încuraja atunci la distracție, recomandându-le tuturor să își amintească doar lucrurile bune din viața lor.

„Distraţi-vă! Încercaţi să faceţi cât de multe puteţi pentru voi. Amintiţi-vă de toate lucrurile bune din viaţă”, spunea Ruthie Tompson anul trecut.