Procurorii DNA au mers, luni, la Primăria Timişoara, pentru a face cercetări într-un dosar de luare de mită. Vizat este un fost şef de Direcţie din cadrul acestei instituţii.

Procurorii DNA au mers luni la Primăria Timişoara pentru a discuta cu conducerea instituţiei şi a solicita mai multe documente într-un dosar care se află în cercetare. Potrivit unor surse din administraţie, procurorii îl au în vizor pe Florin Răvăşilă, fost director al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, cel căruia fostul primar, Nicolae Robu, chiar i-a retras dreptul de semnătură cu puţin timp înainte de încheierea mandatului.

Aceasta după ce procurorii DNA au deschis un dosar in rem în legătură cu o presupusă luare de mită, dată de o firmă de pompe funebre. Răvășilă a ajuns în Primăria Timișoara ca și consilier al lui Nicolae Robu, iar mai apoi s-a angajat în instituție ca și funcționar public, devenind în scurt timp șef.

De mai multe luni, Florin Răvăşilă s-a transferat de la Primăria Timişoara la Poliţia Locală Timişoara, pe un post execuţie.

DNA a luat cu asalt Primăria Timișoara

Anchetatorii de la Direcția Națională Anticorupție au mers, luni dimineață, la Primăria Timișoara. Oficialii municipalității nu au comunicat de ce a mers DNA în vizită în instituția de pe C.D. Loga, dar potrivit unor surse deplasarea are legătură cu un dosar deschis pentru problemele constatate la Direcția Patrimoniu, în care ar fi vizat fostul director Florin Răvășilă. Vizita ar fi una de curtoazie, iar anchetatorii de la DNA au cerut câteva acte și au vrut să afle cine este persoana de legătură cu care pot comunica în anchetă, potrivit Tion.

Primarul Dominic Fritz anunța încă din noiembrie 2020 că la Primăria Timișoara au fost deschise două dosare de corupție. Unul vizează una dintre cele două Direcții de Patrimoniu, condusă la acea dată de Florin Răvășilă, căruia fostul primar Robu i-a retras dreptul de semnătură înainte de alegerile locale, după ce a fost sesizat că acesta ar fi primit mită pentru a rezolva o licitație.

„Am fost înștiințat de două dosare de corupție care sunt cercetate in rem de către DNA. In rem înseamnă că deocamdată sunt cercetate faptele, nu anumite persoane și tocmai cercetarea încearcă să stabilească cine sunt persoanele care au de a face cu astfel de fapte. Cele două dosare penale sunt în legătură cu cimitirele, aici în Timișoara, și cu angajări presupus ilegale în cadrul Serviciului Public de Creșe. Am fost înștiințat că procedura din cursul urmăririi penale este nepublică, adică noi nu o să aflăm decât la sfârșitul acestei proceduri care, de fapt, este concluzia DNA”, spunea Fritz, în iarnă.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea