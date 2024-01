Anunțul cu privire la divorț a venit la începutul acestei săptămâni. Potrivit informațiilor transmise de prințul moștenitor Leka II, este o decizie reciprocă a cuplului.

Familia Regală Albaneză a subliniat că fiica lor în vârstă de trei ani rămâne cea mai mare prioritate. Potrivit anunțului, Prințul Leka II consideră că valorile respectului și înțelegerii reciproce vor sta la baza relației în continuitatea ei.

Totodată, Prințul Leka II a solicitat ca dreptul la viață privată să fie respectat în această chestiune.

La rândul ei, prințesa Elia a distribuit pe rețelele de socializare o declarație prin care care le-a mulțumit urmăritorilor săi pentru „amabilitatea” lor în „aceste luni dificile”. Postarea a fost ștearsă ulterior.

Publicația HelloMagazine amintește că prințesa Elia este o fostă actriță și cântăreață.

„Dragi prieteni, trebuie să vă informez că astăzi am demarat procedurile legale pentru încheierea căsătoriei, întrucât am decis împreună să solicităm divorțul. Aceasta nu este deloc o realitate care să mă facă fericită, deoarece cred în valorile familiei ca fiind cel mai de preț lucru! Nu aș fi ales niciodată ca fiica mea să crească cu părinți separați, dar uneori separarea este singura opțiune. „Ceea ce contează cel mai mult este că fetița mea trăiește acest moment cât mai ușor. Vă mulțumesc mult tuturor celor care mi-ați scris și mi-ați dat curaj! În ciuda acestor luni grele prin care am trecut, bunătatea voastră mi-a dat putere. Vă doresc sănătate și fericire în familiile voastre”, era scris în mesaj.