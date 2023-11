Dieta 80/20. Gen Cohen a spus că a petrecut aproape un deceniu, de la vârsta de 12 ani, încercând diferite diete în încercarea de a slăbi, dar n-a ajuns la niciun rezultat.

Ea a spus că, după ce s-a îngrășat în facultate, nu se mai recunoștea. A decis să facă o schimbare și să se apuce de fitness, dar a vrut să o facă diferit de această dată.

„Am ajuns să mă îngraș cu aproximativ 30 de kilograme și pur și simplu nu am putut, pentru nimic în lume, să-mi dau seama cum să scap de ele”, a spus Cohen.

Dieta 80/20. Ea a spus că slăbea 10 kilograme, apoi se îngrășa la loc cu 15, slăbea 20, apoi se îngrășa la loc cu 30. Acest lucru este arătat și de cercetările cu privire la modul în care metodele nesustenabile de pierdere în greutate pot supune organismul la stres, ceea ce duce la recăpătarea greutății după un timp.

Ea a spus că, pentru ce a împlinit 21 de ani, mama ei a zburat să o viziteze. Au mers într-un loc frumos și au făcut o mulțime de fotografii, dar când Cohen s-a uitat la ele după aceea a fost șocată de felul în care arăta.

„Am simțit fizic că inima îmi cade în stomac pentru că, sincer, nu am recunoscut fata din imagini”, a adăugat Cohen.

Ea a spus că a mers acasă și s-a urcat pe cântar pentru prima dată după multă vreme și a văzut că greutatea ei a crescut până la 92 de kilograme.

A doua zi, ea și mama ei au mers la mall pentru a cumpăra haine de antrenament, pudră proteică și un blender.

Ea a spus că știa că trebuie să facă lucrurile diferit, așa că a început să se educe și să devoreze informații despre nutriție, fitness și mentalitate. De data aceasta, nu ar mai folosi soluții rapide sau trucuri.

„De fiecare dată când am încercat să slăbesc, am încercat să o fac pentru un tip, pentru o vacanță, pentru un eveniment special, pentru Anul Nou, iar aceasta a fost prima dată când am făcut-o cu adevărat pentru mine”, a spus Cohen.