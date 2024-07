Cu o zi în urmă, Diana Şoşoacă a fost dată afară din plenul Parlamentului European (PE), în timpul dezbaterii privind realegerea Ursulei von der Leyen pentru funcția de președinte al Comisiei Europene (CE). Un europarlamentar român a filmat momentul și l-a postat ulterior pe Facebook.

Potrivit lui, ea a fost dată afară din plenul PE, după ce a pledat pentru libertatea de exprimare și credința în Dumnezeu-Sfânta Treime: Tatăl, Fiul (Iisus Hristos) și Duhul Sfânt.

La o zi distanță, a venit reacția ministrului Culturii, Raluca Turcan. Din punctul ei de vedere, decizia de evacuare a unui europarlamentar care face scandal în plen este un exemplu de bune practici și pentru Parlamentul României. Ea crede că este nevoie de schimbarea regulamentului Camerei Deputaților și Senatului României pentru a sancționa „aceste scene care decredibilizează și Parlamentul României.”

„În Dumnezeu noi credem!”, a strigat liderul SOS România în plenul PE, ținând deasupra capului ei o sfântă icoană cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Și-a pus botnița pe gură, apoi a zis: „Am dreptul să vorbesc! Ați ucis oameni în România! Acesta este sacul oamenilor morți din România!”. Când a făcut această afirmație, ea avea în mâini un sac negru, asemănător cu cei în care erau băgați oamenii decedați din cauza COVID-19 în timpul pandemiei provocate de coronavirus.

Cineva a încercat să-i ia sacul, dar ea l-a strâns l-a piept și le-a reamintit tuturor că este proprietatea ei.

Incidentul a fost filmat și de alți europarlamentari și postat ulterior pe X (Twitter).

Here is far-right Romanian MEP, Diana Iovanovici-Șoșoacă (S.O.S. Romania), being forced out of the EP plenary after repeatedly interrupting the speeches by yelling until Metsola had had enough.

S.O.S. Romania are known for their goal of reclaiming territory from Ukraine. pic.twitter.com/p1dVtrX63G

— Julien Hoez (@JulienHoez) July 18, 2024