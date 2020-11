Azi, am dialogat cu unul dintre ei despre povestea lui de succes. Aventura DyFashion a început în urmă cu 8 ani, în septembrie, 2012 când proprietarii Irina și Dragoș Aipu, au pus bazele platformei online www.dyfashion.ro

Afacerea s-a dezvoltat și a ajuns anul acesta la o cifră de afaceri de 5,11 milioane de euro și peste 200.000 de cliente mulţumite.

Săptămâna trecută, DyFashion a fost recompensată cu premiul întâi la categoria fashion în cadrul GPeC Romanian eCommerce Awards Gala 2020. GPeC Summit este cel mai important eveniment din industria de e-commerce din Europa de Sud-Est.

Pentru a afla mai multe informații despre premiu și planurile de viitor, am stat de vorbă cu Dragoș Aipu, care ne-a răspuns la câteva întrebări.

Felicitări despre premiul obținut. Ce ne puteți spune despre el?

GPeC este considerată cea mai relevantă competiție a magazinelor din online-ul românesc, de aceea suntem și mai mândri că am obținut acest premiu. Nu a fost deloc simplu, criteriile de evaluare variază de la interacțiunea cu utilizatorul, la aspecte juridice, bune practici, prezența în social media și multe altele iar monitorizarea durează peste 6 luni de zile. Nu am fi reușit fără întregul aport al echipei.

Sistemul de acordare a premiului a presupus un proces de feedback și îmbunătățiri sugerate de experții GPeC în digital media. Care au fost îmbunătățirile pe care le-ați adus la site-ul DyFashion în urma acestui proces?

Am urmat pas cu pas cele 200 de criterii și odată ce am aplicat îmbunătățirile sugerate la fiecare pas, chiar am resimțit un câștig, atât în calitatea site-ului, cât și în rata de conversie, un câștig testat și demonstrat de noi. În urma schimbărilor pe care le-am făcut și care ne-au adus acest premiu, site-ul este mai ușor de parcurs, mai intuitiv de navigat. Lăsăm clientele să navigheze natural cât vor prin magazin, să se simtă liberi să aleagă ce vor ei, atunci când vor ei.

Apropo de clientele platformei, cum veniți în întâmpinarea dorințelor acestora?

În primul rând ținem să le oferim produse de calitate, peste 90% dintre hainele pe care le comercializăm fiind produse în România. Astfel, putem avea un control și o flexibilitate mult mai mare asupra calității produselor pe care le vindem, iar clientele noastre apreciază mult hainele produse în țara noastră. Pe lângă aceasta, le oferim transport și retur gratuit pentru orice comandă precum și colecții noi în fiecare zi de vineri.

DyFashion a trecut și printr-un proces de rebranding. Ne puteți spune mai multe lucruri despre acest demers? Ce mesaj transmiteți prin rebranding și de ce ați luat decizia să îl efectuați?

Decizia pentru împrospătarea brandului am luat-o încă de acum 3 ani, când simțeam că începem să avem nevoie de o identitate mai actuală, care să reflecte cine am devenit și în care să se regăsească clienții noștri. Ne-a fost teamă să nu stricăm ceva bun ce funcționa, însă am realizat că prin acest proces nu stricăm nimic ci evoluăm către o nouă identitate care reprezintă cel mai bine brandul DyFashion. O identitate în care să se regăsească clientele noastre, frumoase, harnice și diverse. O identitate care să le ajute să se simtă speciale în acele momente din an în care decid să poarte o rochie, o fustă, o bluză cumpărate de la noi. Suntem convinși că vom ieși învingători după pandemie și că această împrospătare a imaginii va reflecta atât calitatea produselor și serviciilor pe care le oferim, cât și încrederea pe care furnizorii și clientele noastre o au în noi.

Ce părere aveți despre piața de E-commerce din România? Ce planuri de viitor aveți?

Piaţa de e-commerce este în continuă dezvoltare în acest moment în România, iar acest lucru duce la apariţia de noi platforme, servicii și soluții customizate care să vină în ajutorul producătorilor locali și ai consumatorilor interesați de produse locale.

Investiţiile viitoare DyFashion vor sprijini consolidarea proiectelor existente și crearea unei echipe și a unui business cât mai puternic. Urmărim cum am spus – crearea de parteneriate solide cu cu ajutorul cărora să ne diversificam produsele, să rămânem un lider de necontestat pe acest segment. Obiectivul nostru este să accelerăm extinderea şi livrarea de noi produse a căror creştere o putem susţine la rândul nostru cu platforma noastră de comerţ online pe care dorim să o perfecționăm continuu.

Cu ce vă diferențiați pe piață?

După cum spuneam, comercializăm în proporție de 90 % produse locale și susținem în acest fel producătorii români. Avem o relație foarte apropiată cu producătorii și chiar în acest context al scăderii consumului, noi i-am sprijinit comandând mai mult decât aveam efectiv nevoie, pentru a îi ajuta să susțină producția și să își plătească angajații. Până la urmă la asta se ajunge, la importanța de a ajuta angajații și familiile lor, oamenii care își dau silința să muncească pentru a trece cât mai repede și cât mai bine peste aceste vremuri grele. O relație autentică și de win-win.

Mulțumesc pentru timpul acordat și să ne auzim cu bine cu alte și alte motive de mândrie.

Articol susținut de Dyfashion