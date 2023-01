Pavel Filatiev, soldatul rus care a fugit din Ucraina, a povestit, într-un interviu realizat de Raquel Villaecija, despre ce a trăit în cele două luni de luptă dar și despre percepția populației asupra lui Vladimir Putin. Mai multe detalii el a oferit în interviul acordat El mundo.

Reporter: A trecut aproape un de la începerea războiului. Cine îl câștigă?

Pavel Filatiev: Am spus mereu că acest război nu va fi câștigat de nimeni și că va fi doar o pierdere pentru ambele țări. În domeniul militar s-au înregistrat mici avansuri atât de o parte, cât și de cealaltă. Ucrainenii au avut succes pentru că sunt bine organizați și și-au apărat bine teritoriul. Să vorbim despre victorie? Nu cred. Nu există nici un mare succes din Rusia. În acest an a avut o evoluție mică. Doar mii de morți de o parte și de cealaltă și în Ucraina vieți distruse dincolo de linia frontului. Nimeni nu a câștigat nimic.

Reporter: În cartea dumneavoastră vorbiți despre incompetență și haos în armată. Mai sunt soldați care gândesc ca d-voastră?

Pavel Filatiev: Toată lumea gândește la fel. Dacă luăm mesajul propagandei rusești, vom crede că totul este în regulă, dar mulți soldați nu cred asta. În lanțul de comandă sunt oameni care nu cunosc situația de pe teren și repetă ceea ce spun superiorii lor. Ei trăiesc într-o lume separată de cea a soldaților.

În general, în Rusia viața omenească nu are prea multă valoare

Reporter: Ce valoare are pentru acești comandanți viața soldaților?

Pavel Filatiev: Niciuna. În general, în Rusia viața omenească nu are prea multă valoare și, odată cu războiul, acest lucru se înrăutățește. Pentru comandanți, viața soldaților nu are o utilitate anume.

Reporter: În cazul masacrelor care au fost comise (Bucea, Izium…) credeți că vreunul dintre comandanții armatei a dat ordin de masacrare a civililor?

Pavel Filatiev: Nu cred că a existat vreun ordin. Este mai mult o problemă generală, de disciplină și organizare. Unitățile care se aflau în Bucea veneau din Est și au fost multe crime și violențe chiar printre soldații. Cred că comandanții lor au închis ochii la ceea ce făceau. Dar în cadrul armatei există universuri diferite.

Putin este un dependent de putere și amenințările făcute sunt legate de asta

Reporter: Ce părere aveţi despre Putin?

Pavel Filatiev: Poziția mea este clară, mai ales din 2012, când a revenit la putere. Este ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Putin este un dependent de putere și amenințările pe care le-a făcut la adresa restului lumii sunt legate de asta.

Reporter: Există opoziție față de el în țară? Impresia este că populația îl susține…

Pavel Filatiev: Nu este așa. Există o propagandă care răspândește ceea ce interesează Statul, și anume că este susținut. Când eram în armată, am criticat guvernul și unul din doi a fost de acord cu mine. Ar fi doar 10% care cred că Putin are dreptate în acest război. Apoi sunt oameni care evită să ia poziții. Dar sunt sigur că oamenii nu îl susțin pe Putin.

Reporter: În cartea dv povestiți cele două luni petrecute pe front. Ce a fost cel mai rău?

Pavel Filatiev: Când ne-am înrolat în Armată am primit pregătire pentru a rezista psihologic la tot felul de situații. Prin urmare, nu sunt afectat de luptă sau moarte. Ceea ce m-a frapat a fost conștientizarea că aceasta a fost o invazie. Mi-am dat seama că a fost ceva inutil și cei care au suferit cel mai mult au fost ucrainenii. Asta a început să mă apese.

Pe front, de cele mai multe ori nu știm ce se va întâmpla cu noi

Reporter: Ați abandonat războiul pentru că nu credeți în el sau pentru că ați fost rănit?

Pavel Filatiev: Când a început, nu prea știam ce se întâmplă, dar dacă m-ar fi întrebat înainte dacă vreau să particip la o invazie a Ucrainei, aș fi refuzat, nu de frică, ci pentru că am convingeri. Mi-a luat zile, săptămâni, să înțeleg că eram într-un război. Deci nu puteam pleca de la o zi pe alta. Am ajuns la concluzia că trebuie să părăsesc războiul, mort sau rănit. A trebuit să fiu internat, așa că am avut noroc.

Reporter: Nu menționaţi asta în cartea d-voastră… Ați ucis ucraineni: soldați, civili…?

Pavel Filatiev: Când am decis să scriu despre experiența mea, nu am vrut să mă arăt ca un erou, ci să-mi dau cu părerea și să-mi povestesc experiența. Pe front, de cele mai multe ori nu știm ce se va întâmpla cu noi, iar în războiul modern 90% dintre oamenii care mor nu fac acest lucru dintr-o lovitură de pușcă, ci din artilerie sau aviație. Nu vezi oamenii pentru că sunt la mare distanță. Nu știi dacă ai ucis pe cineva sau nu.

Reporter: Cum este viața d-voastră în exil?

Pavel Filatiev: Viața pe care am avut-o în Rusia înainte de război a fost mai confortabilă decât cea pe care o am acum. În afară de latura romantică pe care pare să o aibă Parisul, trăiesc cu multă incertitudine și totul este necunoscut, nu am o viață de vis, ci multe probleme în fiecare zi și mă simt nesigur.

Pavel Filatiev nu se simtee în siguranță

Reporter: Ai primit amenințări?

Pavel Filatiev: Să spunem că nu am protecție și nu mă simt în siguranță.

Reporter: Credeți că, într-o zi, cineva va plăti pentru acest război?

Pavel Filatiev: Acest război va fi foarte discutat și judecata nu va fi în favoarea lui Putin, principalul vinovat. Cea mai bună soluție ar fi ca societatea rusă să-l judece pe Putin pentru că a provocat acest război, deși acest lucru este puțin probabil să se întâmple. Putin va muri din cauze naturale și sunt și elite în țară care ar împiedica să fie judecat. Pentru ca societatea rusă să se poată reforma, rușii trebuie să fie cei care îi judecă pe cei responsabili.