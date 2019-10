Familia Luizei Melencu a lansat luni seara un atac dur la adresa procurorilor și spune că fata lor nu este moartă, iar cineva, nu spun cine, ar fi plantat probe ADN, astfel încât cazul să fie clasat.

„Noi asta am spus, că probele de ADN au fost plantate, de la inceput, eu nu cred nimic, iar acele oase, de aceea s-a si intamplat cu mine in vinerea aia cand n-am vrut sa dau probe ADN, eu cred ca oasele acelea sunt platate, asta am spus de la inceput. Eu cred ca Luiza nu e moarta, ca fiica mea nu e moarta”, a declarat mama Luizei, luni seara, potrivit România TV.

Femeia are şi o explicaţie pentru plantarea probelor, spunând că se încearcă mușamalizarea cazului.

„Să se musamalizeze cazul, deci ne-am axat pe declaraţia lui Dinca iar noi ca parti vatamate, eu ca familie cred ca e traficata, iar procurorii au mers pe aceasta pista ca-s ucise, ceea ce nu e adevarat. As avea inca ceva de adaugat, am inteles de Hossu, nu a fost recuzata, ca dansa s-a ocupat de la inceptului acestui caz si dansa nu a fost recuzata. Parerea mea asta este ca deci ei s-au axat pe aceasta pista, dar eu am spus si spun Luiza nu este moarta, asta este parerea mea si pot sa va spun ca sunt dezamagita ca as vrea pe calea asta sa spun ca pe 14 se fac 6 luni, iar noi nu am primit un raspuns, unul nu primim, oase, suntem ca niste legume moarte? Cineva ne crede? Ca astazi se fac 6 luni? Noi de 6 luni nu stim nimic de copilul nostru, cel putin ca mama”, a mai explicat Monica Melencu.

