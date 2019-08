Fiica lui Dincă ar fi ajuns administrator al domeniului de vânătoare Artemis Montana. În acest fel, Daniela ar fi livrat fete italienilor care veneau la vânătoare pe domeniul din judeţul Arad.

Se pare că acesta l-a avertizat pe italian să aibă grijă cu Daniela

„Eu i-am zis lui Albiero să aibă grijă cu Daniela pentru că eu am auzit nişte chestii de tatăl ei şi de fraţii ei, că se zvonea că fac trafic de persoane că umblă cu lucruri mai puţin corecte. Albiero i-a spus ei şi ea de atunci nu m-a mai suportat. La un moment dat, Albiero a spus că nu mai vrea să ţină birourile pe care le avea în chirie de la mine. Eu nu am avut treabă cu ea, dar tot timpul avea o stare din asta perversă în a rezolva lucrurile. Nu am avut dispute directe, doar indirecte. Era destul de şmecheră ca să îşi vadă interesul, să facă rost de bani de la Albiero şi să mă pună pe mine într-o lumină proastă. Are proprietăţi cumpărate de Albiero pe numele ei. Ar trebui să verifice autorităţile de unde a avut Daniela bani să cumpere terenuri, ea fiind îngrijitoare de bătrâni în Italia. Eu sunt anchetat de Fisc pentru fiecare leu. Pe mine Albiero mai mult m-a tras înapoi decât m-a ajutat, dar pe Daniela şi pe cei cu care a colaborat ea, i-a ajutat. Toţi au prosperat”, mai spune Nicolae Cilan pentru „Adevărul”.

Fiica lui Gheorghe Dincă ar fi făcut afaceri ilegale cu muniţie. Giorgio Albiero aducea în ţară, ilegal, mii de cartuşe de vânătoare pe care le vindea ulterior, la negru, italienilor care veneau la vânătoare pe domeniul Artemis Montana, spune fostul partener al acestuia.

S-a deschis și un dosar penal și s-au efectuat percheziţii. Au fost descoperite mii de cartuşe de vânătoare deţinute ilegal. În februarie, Giorgio Albiero a murit, iar procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu au clasat dosarul. Au deschis, însă, o acţiune în instanţă pentru confiscarea a mii de cartuşe ridicate de la Giorgio Albiero.

„Cartuşele au fost aduse în aparatele de cafea din Italia la hala din Ineu. Erau marcate aparatele unde erau cartuşele. Personal veneau doamna Daniela şi domnul Albiero, le urcau în maşina aia veche, Land Rover, ca să nu fie bătător la ochi, le înveleau în cartoane şi pături şi le duceau la Horia, la Şofronea, la Ranca Dacian acasă şi le vindeau pe urmă la italieni la negru. Am văzut cu ochii mei. Există şi nişte declaraţii date de mine autorităţilor din Italia. El le făcea personal (n.r. cartuşele) cu aparate de vidat ca să nu se altereze. Nu numai eu am văzut. Am avut oameni care au lucrat acolo şi când ajungea TIR-ul numai le spunea, aparatul ăsta îl puneţi deoparte şi numai când veneau ei se deschidea. Am fost martor acolo”, susţine Nicolae Cilan.

