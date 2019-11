Au apărut informații incendiare despre cel pe care jurnaliștii de la știrilekanald îl denumesc ca fiind fiul secret al lui Ion Iliescu.

Sursa menționată susține că acesta ar avea un salariu uriaş în calitate de însărcinat cu afaceri, după cum reiese din declaraţia de avere a lui Mihai Bujor Sion.

Acesta este fiul unui activist din ilegalitate al Partidului Comunist Roman, mort într-un accident de avion la începutul anilor ’70, care a fost crescut de Ion Iliescu, fostul preşedinte al ţării.

„După moartea tovarăşului său de la PCR, deşi nu l-a înfiat cu acte, Ion Iliescu i-a fost tutore şi mentor tânărului Sion, rămas orfan – de fapt – de ambii părinţi, iî avionul prăbuşit între Sibiu şi Caransebeş murind şi mama lui”, scria Cotidianul despre Sion, conform stirilekanald.

„Ion Iliescu i-a călăuzit paşii lui Mihai Bujor Sion si in cariera profesionala. Dupa instalarea ca presedinte al Romaniei, Ion Iliescu l-a luat la Palatul Cotroceni pe „fiul” sau adoptiv, numindu-l la inceput in functia de sef al Cancelariei Prezidentiale si ulterior in cea de consilier prezidential pe probleme economice”, mai scria ziarul.

