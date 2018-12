Dezvăluiri EXPLOZIVE. Ce s-a întâmplat cu adevărat la Revoluție. Procurorul care l-a arestat pe Ceaușescu rupe tăcerea după 29 de ani

Soţii Ceauşescu au stat ascunşi într-o pădure până la lăsarea serii, iar de acolo au fost preluaţi de ofiţeri de armată. La scurt timp au devenit deţinuţi. Au fost arestaţi şi ţinuţi la Târgovişte până la judecată.

Dan Voinea, procurorul care l-a arestat pe Ceauşescu, a făcut mărturii exclusive pentru Antena 3.

Atunci se punea problema opririi măcelului care începuse în toată ţara. Se trăgea din ordinul lui Ceauşescu. El a solicitat mereu intervenţia împotriva manifestaţilor anticomunişti. Toţi trăgeau de frica lui Ceauşescu. Circula atunci un zvon că toţi vor fi arestaţi dacă nu îi respectă ordinele. Atunci am dat ordin pentru arestarea lui Ceauşescu. Singura soluţie era arestarea, iar apoi cei din armată au trecut de partea revoluţionarilor. A fost un moment destul de tulbure atunci.

Eu nu aveam un dosar, iar cei de sus mi-au spus că nu era timp de aşa ceva. Am întocmit un rechizitoriu cu cele mai grave fapte pe care le credeam cele mai grave. Toţi eram revoltaţi după ce am văzut masacrul. Se trăgea şi se murea. Nu a mai stat nimeni la discuţii. Am zis să fie arestat, izolat. Asta doar ca să nu se mai tragă. Ăsta a fost un moment riscant, dar a meritat. După 25 nu s-a mai tras.

A fost un haos. În haosul ălă nu puteai judeca clar. Nu e o scuză, dar câteodată se întâmplă în istorie şi astfel de evenimente. Era un moment în care oamenii voiau să nu se mai tragă. Mereu ne-au întrebat de ce l-am judecat Crăciun. Nu exista altă soluţie, pe atunci nici măcar nu exista Crăciun”, a declarat Dan Voinea, procurorul care i-a judecat pe soţii Ceauşescu.