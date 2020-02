Cine a fost marea iubire a lui Klaus Iohannis

Președintele României nu s-a ferit să recunoască că marea sa iubire este și actuala lui soție, Carmen Iohannis. Acesta a declarat că s-au cunoscut într-o excursie și că a fost iubire la prima vedere.

„Adevarata mea dragoste a venit mult mai târziu și până în ziua de azi am rămas cu ea. E soția mea, Carmen. Ne-am cunoscut într-o excursie. A fost dragoste la prima vedere”, a povestit Iohannis.

Cei doi au avut mai mulți ani de relație înainte să se căsătorească, după cum spune Iohannis.

„Apoi am fost prieteni mai mulți ani și ne-am căsătorit destul de târziu, abia în ’88. Părinții și socrii au fost de acord. Soacră–mea e în Sibiu, socrul meu a decedat în 2010. A fost un om destoinic și m-am înțeles extraordinar cu el”, a continuat el.

Klaus Iohannis a povestit despre copilărie

Președintele statului a declarat că își aduce aminte cu drag de perioada copilăriei și de casa în care și-a petrecut primii ani din viață.

„Am locuit cu părinții și bunicii din partea tatălui„, a spus Iohannis, care a povestit că visul sau în liceu era să ajungă profesor de fizică, ceea ce s-a și întâmplat.

Dorea libertate

Iohannis a declarat că în perioada studenției și-ar fi dorit să aibă parte de mai multă libertate dar nu a fost posibil din cauza regimului comunist.

„Mi-am dorit libertate și nu am avut în studenție. Libertate și libertatea de a circulă și nu am avut. Prima mea ieșire din țară a fost în 1990 când am avut ocazia să merg în Germania la prieteni. (…) Nu am avut de suferit din cauza etniei. Pe vremea mea nu a existat o discriminare pe criterii etnice, cel puțin unde am fost eu, la Cluj”, a spus acesta.

