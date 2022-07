Meghan Markle nu a avut niciodată „intenția” de a face parte din Familia Regală. Mai mult, Meghan ar putea renunța în doi timpi și trei mișcări la prințul Harry, dacă va ajunge la concluzia că soțul său devine ”inutil”.

Afirmațiile au fost făcute recent de avocata Caroline Di Russo, într-un interviu pentru Sky News.

„Într-un fel, Meghan a văzut în Familia Regală un soi de accesoriu care o putea ajuta să urce tot mai mult pe scara socială”, a spus Di Russo comentând speculațiile din ultima vreme privind o posibilă revenire în Anglia a prințului Harry.

”Este clar că ea nu a avut niciodată intenția de a face parte din Familia Regală. A considerat-o un fel de accesoriu”, a adăugat avocata.

I-ar putea spune ”Adio” dacă va considera că nu-i mai servește scopului său

Meghan și Harry s-au căsătorit în mai 2018 și au acum doi copii – Archie și Lilibet. Relația Ducelui și Ducesei de Sussex și posibila lor separare continuă să rămână un subiect fierbinte pentru tabloidele din Marea Britanie, care au întors pe toate fețele plecarea cuplului din Anglia și relațiile tot mai încordate cu Familia Regală.

Caroline Di Russo a sugerat pentru Sky News că fosta actriță din serialul ”Suits” s-ar putea despărți, la un moment dat, de Harry, dacă va considera că nu-i mai servește scopului său.

Di Russo amintește că „au fost mulți cei care l-au avertizat pe Harry că mariajul lui cu Meghan nu a fost (probabil) cea mai bună decizie”.

Afirmațiile lui Di Russo vin după ce experții regali au sugerat că Harry ar fi început să „regrete” decizia de a se muta în Statele Unite. Aceștia susțin că prințul Harry ar fi simțit cât de mult i-au lipsit familia și prietenii, luna trecută, în timpul vizitei în Marea Britanie, prilejuită de Jubileul de Platină al Reginei.

Unul dintre primele incidente în care ”lumea veche și cea nouă” a lui Harry s-au ciocnit

Jurnalistul Tom Bower, expert în problemele Casei Regale detaliază în noua sa carte ”Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors” unul dintre primele incidente în care ”lumea veche și cea nouă” a lui Harry s-au ciocnit.

Dar și reacția prietenilor prințului Harry la apariția în peisaj a lui Meghan, care a reuștit să-și câștige antipatia lor din primul moment. Totul ar fi pornit de la discuțiile în contradictoriu pe care Meghan Markle le-a avut cu cei din anturajul prințului Harry.

Potrivit unui extras din cartea lui Tom Bower, în 2017, când relația dintre Harry și Meghan devenise publică, acesta a invitat 16 dintre cei mai apropiați colegi ai săi de Universitatea Eton pentru un weekend de relaxare pe domeniile regale, la Sandringham, după ce a primit permisiunea Reginei Elisabeta a II-a.

Harry avea de gând să le-o prezinte pe noua sa iubită, Meghan Markle. Doar că planurile lui Harry s-au făcut țăndări, Meghan nefiind deloc amuzată de subiectele de discuție ale musafirilor.

„Lumea lui Harry nu era clar lumea ei”

Bower scrie: „Harry nu a anticipat reacția lui Meghan. Glumele lor, despre sexism, rasism, feminism și persoane transgender reverberau prin sufragerie și pe terasă. Fără să clipească, Meghan s-a contrat cu fiecare musafir, al cărui discurs venea în contradicție cu valorile ei. Potrivit prietenilor lui Harry, îi punea la punct pentru fiecare cuvânt nepotrivit. Nimeni nu a fost scutit. Lumea lui Harry nu era clar lumea ei”.

În timpul drumului înapoi spre casă, mulți dintre prietenii lui Harry au făcut o serie de comentarii cu privire la Meghan. ”Doamne, ce zici de ea? Harry trebuie să fie nebun de legat!”, ar fi comentat unul dintre vechii amici ai lui Harry.