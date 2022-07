Prințului Harry după mariajul cu Meghan Markle a devenit, din băiatul educat și ”politically incorrect”, un războinic al justiției sociale din SUA.

De altfel, scrie Daily Beast, puțini dintre vechii prieteni ai lui Harry au mai păstrat legătura cu el, după căsătoria cu Meghan.

Primul incident în care „lumea veche și cea nouă” a lui Harry s-au ciocnit

Jurnalistul Tom Bower, expert în problemele Casei Regale detaliază în noua sa carte ”Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors” unul dintre primele incidente în care ”lumea veche și cea nouă” a lui Harry s-au ciocnit. Dar și reacția prietenilor prințului Harry la apariția în peisaj a lui Meghan, care a reuștit să-și câștige antipatia lor din primul moment.

A devenit clar că soția prințului Harry nu este simpatizată de membrii Casei Regale, dar nici măcar de prietenii ducelui de Sussex, care nu și -au ascuns niciodată disprețul față de ea. Totul ar fi pornit de la discuțiile în contradictoriu pe care Meghan Markle le-a avut cu cei din anturajul prințului Harry.

Harry nu a anticipat reacția lui Meghan

Potrivit unui extras din cartea lui Tom Bower, în 2017, când relația dintre Harry și Meghan Markle devenise publică, acesta a invitat 16 dintre cei mai apropiați colegi ai săi de Universitatea Eton pentru un weekend de relaxare pe domeniile regale, la Sandringham, după ce a primit permisiunea Reginei Elisabeta a II-a.

Harry avea de gând să le-o prezinte pe noua sa iubită, Meghan Markle. Doar că planurile lui Harry s-au făcut țăndări, Meghan nefiind deloc amuzată de subiectele de discuție ale musafirilor.

„Lumea lui Harry nu era clar lumea ei”

Bower scrie: „Harry nu a anticipat reacția lui Meghan. Glumele lor, despre sexism, rasism, feminism și persoane transgender reverberau prin sufragerie și pe terasă. Fără să clipească, Meghan s-a contrat cu fiecare musafir, al cărui discurs venea în contradicție cu valorile ei.

Potrivit prietenilor lui Harry, îi punea la punct pentru fiecare cuvânt nepotrivit. Nimeni nu a fost scutit. Lumea lui Harry nu era clar lumea ei”.

În timpul drumului înapoi spre casă, mulți dintre prietenii lui Harry au făcut o serie de comentarii cu privire la Meghan. ”Doamne, ce zici de ea? Harry trebuie să fie nebun de legat!”, ar fi comentat unul dintre vechii amici ai lui Harry.

Aceiași prieteni, același comportament

Un conflict similar între lumea veche și cea nouă a lui Harry a avut loc când cuplul a participat, în Jamaica, la nunta unuia dintre cei mai vechi prieteni ai lui ducelui de Sussex, Tom „Skippy” Inskip.

Din nou, Meghan a dat nas în nas cu vechii prieteni ai lui Harry și cu ideile lor conservatoare. Așa că a preferat să-i evite.

„Pe lângă faptul că a despicat firul în patru în ceea ce privea mâncarea, s-a comportat ca o „prințesă”, refuzând să intre în vorbă cu prietenii lui Harry, au spus unii. Nu era interesată de noi”, a povestit mama unuia dintre tinerii prezenți la petrecere, relatează Bower.