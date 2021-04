Cei de la AUR continuă să ne lase fără cuvinte. Declaraţiile de avere ale unora dintre aceştia sunt absolut surprinzătoare. Un deputat surprinde prin faptul că a trăit anul trecut cu venituri de putin peste 200 de lei pe luna.

Şi-a trecut în declaraţia de avere câştigul de la pariuri

Deputatul Ciprian Ciubuc şi-a trecut în declaratia sa de avere din 18 ianuarie 2021 ceva mai puţin obişnuit. A trecut printr-o saracie lucie pentru ca pe tot parcursul anului 2020 el nu a castigat decat 1.500 de lei la Stanley Bet, la Loto KINO Grecia, la care se adauga circa 980 de lei din chirie la o asociatie agricola.

Actualul deputat a trecut prin anul de pandemie 2020 cu mai putin de 200 de lei pe luna.

“S-a destrăbălat” din decembrie

Apoi, intrarea în Parlament l-a îmbogăţit. A venit in decembrie in Parlament unde a mai incasat ca deputat 4.171 de lei. La acestia, se mai adauga la veniturile copiilor, o alocatie de stat de la ANPIS de 4.440 de lei. Acesta a trecut in declaratia de avere si inelul de casatorie din 2011, care valoreaza 1200 de lei.

Mai are şi o Toyota Verso-S. In schimb, din Republica Moldova i-a venit grosul. Acolo are parti din doua case pe care le-a dobandit prin mostenire, tot acolo avand si un teren de 6.000 de mp din 2015.

Deputatul AUR plin de bani

În schimb, deputatul Daniel Rusu, este într-o situaţie financiară opusă. “Pana cand a intrat in Parlament avea scoala vietii si ceva certificat de mecanic. Fin.

Niste cursuri dubioase si o licenta imposibila, luata in 2 ani, intre 2016 si 2018, (avea 41 de ani) la o universitate super dubioasa, infintata de un iordanian cu legaturi cu Khaled Matar, un baiet suspectat de terorism. Remarcabil este ca, in 2017, universitatea a fost desfintata.

A fost somer pana la 27 de ani in CV, iar apoi a ajuns brusc primar de comuna, ca doar e plin de minuni in partid. Are doar datorii de 30.000 de EUR si e, evident, un geniu.”, scrie despre el, pe Facebook, Valeriu Nicolae, candidatul independent la parlamentarele din 2019.

În declaratia de avere a lui Daniel Rusu apare trecut si ca este proprietarul unui vestiar. Dar nu orice fel de vestiar, ci unul de 1.338 de mp. Acesta mai detine si alte proprietati, avand in vedere ca in localitatea Spring, Alba a fost primar.

A reusit si performanta sa greseasca declaratia de avere, iar terenurile le-a trecut la case de locuit. Asa reiese ca are o casa de locuit de 1.400 de mp din 2003, una de 1909 mp din 2020, o casa de vacanta de 5.400 mp din 2020 si vestiarul din 2008.

Fostul primar din Spring spune ca in 2019 a facut doua datorii de 30.000 de euro care au scadenta in 2021. Si se pare ca sunt de la persoane fizice, din moment ce numele sunt redactate. De asemenea, Rusu Daniel trece si faptul ca in 2019, a avut un “salar” de aproape 65.000 de lei ca primar in Spring.

Badiu Georgel are şi el o poveste interesantă. Se bucura de privilegiile pensionarii din MAI. Acesta a primit lunar in 2019, circa 7.000 de lei pensie MAI, avand in vedere ca suma anuala trecuta este de 85.000 de lei.

Alaturi de sotie are un apartament in Focsani si o casa de locuit de 154 mp in Garoafa, unde mai au si un teren de 1.200 mp. Acesta are si trei masini dobandite in 2003 si 2008, iar 2019 chiar a fost un an bun pentru el pentru ca a reusit sa pune deoparte 52.000 de lei la ING Bank.

Sursă foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei