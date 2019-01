UPDATE - Dezvăluiri: Cine a blocat-o pe Vasilescu la Transporturi. Reacția fostului ministru

UPDATE - În urma informaţiilor apărute în Capital, fostul ministru Olguţa Vasilescu a postat sâmbătă seara un mesaj pe Facebook în care a venit cu mai multe precizări care să lămurească situaţia.

"Observ ca, deşi liderul PSD Dolj Claudiu Manda a dat ieri un punct de vedere ziarului Capital, minciunile despre persoana mea continua... De aceea, revin cu precizări, pentru ultima oara:

1. Nu Liviu Dragnea a cerut mutarea mea la alt minister. EU am solicitat acest lucru, cu riscul asumat sa rămân in afara guvernului, pentru ca la Ministerul Muncii am reuşit sa îndeplinesc programul de guvernare care avea termen de finalizare 2020.

2. Nu am vorbit vineri nici măcar telefonic cu Liviu Dragnea, iar dacă era ceva de reproşat nu el era persoana in cauza, pentru ca nu el a declanşat aceasta situaţie.

3. Nu o cunosc pe doamna de la ANAF şi nu am propus-o pe vreo funcţie.

4. Dacă persistaţi in aceasta telenovela de prost gust, data viitoare va vor raspunde avocaţii mei.

Suficient de clar?", a scris Vasilescu pe Facebook.

Știre iniţială:

Informaţiile apărute în presă vorbesc despre discuţii dure între Vasilescu şi Dragnea, pornite de la faptul că fostul ministru al Muncii a rămas fără portofoliu în Guvern, după ce a fost refuzată de Klaus Iohannis atât la Transporturi, cât şi la Dezvoltare.

PSnews.ro spune că relaţia dintre Liviu Dragnea şi vechea lui apropiată, Lia Olguţa Vasilescu se află la cuţite. Într-o discuţie privată avută, vineri după-amiază cu liderul PSD, Lia Olguţa Vasilescu l-a ”ameninţat” voalat pe mai vechiul ei camarad că va întoarce armele împotriva lui, găsindu-l pe acesta singurul vinovat pentru faptul că aceasta a rămas fără minister.

De asemenea, Capital a dezvăluit vineri că numirea cvasi-necunoscutei blonde la ANAF are un iz de telenovelă clasică. Nu Liviu Dragnea a fost cel care a venit cu ideea ca Mihaela Triculescu să ajungă la butoanele Fiscului. Pentru a o îmbuna Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele PSD i-ar fi oferit pe tavă acest post de la ANAF, au dezvăluit surse pentru Capital. Astfel, fostul ministru al Muncii ar avea control într-una dintre cele mai importante instituţii în statul român. Teoretic, însă, pentru că noua şefă de la Fisc a făcut Revelionul la Sinaia, împreună cu Liviu Dragnea, ca parteneră a celui care controlează de fapt Guvernul, Darius Vâlcov.

CE SPUNE CLAUDIU MANDA