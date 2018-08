Dezastru pentru Digi! Lovitură năucitoare pentru Zoltan Teszari. Reacția lui Vâlcov

Pentru că a dorit să se extindă şi mai mult, în luna mai a anului 2017, acesta împreună cu partenerii săi, au decis listarea companiei de telecomunicaţii Digi la Bursa de Valori Bucureşti. Ceea ce se preconiza un mare succes, astăzi pare un semi-eşec, iar Teszari a încasat o lovitură la care nu se aştepta absolut deloc. La acel moment, oferta a fost una record, dar iată că lucrurile nu merg în momentul de faţă în direcţia dorită.

Acţiunile operatorului au închis luni seară la minimul istoric de 27,8 lei pe unitate, ceea ce oferă companiei o valoare de piaţă de circa 2,8 mld. lei, puţin în comparaţie cu planul lui Teszari.

Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al Vioricăi Dăncilă şi cel considerat premierul de facto al României a lansat atât sâmbătă, cât şi duminică o serie de acuzaţii uimitoare la adresa Digi şi toate acestea ar putea determina o scădere şi mai abruptă a valorii de piaţă a acţiunilor.

„Acum două săptămâni am atras atenţia asupra neregulilor de la data listării Digi. Ieri am revenit şi am întrebat ASF-ul dacă este adevărat că valoarea contabilă a acţiunilor digi este de 1 leu şi 8 bani. Încă aştept răspunsul la această întrebare! După cum se vede, la data listării, acţiunile Digi erau cotate la 40 lei. Astăzi ele sunt la 28 lei (cu 30% mai puţin) şi continuă să scadă. Pentru corectă informare a românilor continui să întreb ASF: 1) Este adevărat că peste 3 milioane români au acţiuni la digi, prin intermediul fondurilor de pensii (pilonul ÎI)? 2) Este adevărat că o mare parte a banilor încasaţi pe acţiunile digi s-au dus în contul unei firme offshore din Cipru? 3) Este adevărat că datoriile digi depăşesc 1,3 miliarde euro, cu mult peste valoarea activelor? 4) Aveau voie fondurile de pensii să achiziţioneze acţiuni la o companie urmărită penal?”, a scris, duminică, Darius Vâlcov, pe pagina sa de Facebok.

Şi sâmbătă, Vâlcov a adresat o întrebare publică membrilor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), cu privire la valoarea acţiunilor Digi.

„Poate la un moment dat ne vor spune de ce s-au grăbit 4 milioane de pensionari să cumpere acţiuni Digi care valorează 1 lei şi 8 bani, să le achiziţioneze cu 40 de lei. Doar pentru că e televiziunea prin care unitatea militară SRI îşi transmite informaţiile? Iar despre Realitatea, acum două săptămâni am aflat că 300 de magistraţi sunt şantajaţi cu dosare deschise la DNA, dar nelucrate. L-aş întreba pe procurorul general, câţi jurnalişti şi patroni de presă au dosar deschise şi neînchise, ţinând cont că doar Realitatea Tv are 4 dosare deschise la acest moment?”,a declarat Darius Vâlcov, la Antena 3.