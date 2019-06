Acest domeniu a contribuit la PIB între 0,5% și 6%, în perioada 2003 – 2019. Salariații din IT nu sunt în acest moment impozitați. Liderul PNL, Ludovic Orban, consideră însă că orice venit trebuie impozitat.

Conform reprezentanților Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii o măsură de impozitare a angajaților din industria IT ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiştilor din ţară, lucru nedorit de nimeni. Potrivit ANIS, industria IT din România se menține competitivă grație facilităților fiscale.

„Reiterăm faptul că facilităţile fiscale au făcut şi menţin industria IT românească competitivă, într-o cursă cu alte ţări care oferă programatorilor impozit pe venit zero, precum Ucraina, Polonia sau Belarus. Deficitul de forţă de muncă din IT la nivelul UE este atât de mare, încât o astfel de măsură ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiştilor din ţară, deci un impact economic major. Facem apel la oamenii politici să analizeze cu atenţie dinamica acestui sector, înainte de a transmite semnale de instabilitate într-un sector deja puternic afectat de modificări fiscale, introduse fără studii de impact şi îl invităm pe domnul preşedinte Orban la un dialog cu reprezentanţii industriei de software”, precizează ANIS, pe pagina de Facebook.

