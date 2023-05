Evenimentul Istoric nr. 63 este disponibil la punctele de difuzare a presei sau poate fi comandat pe www.edituradecarte.ro

Cea mai iubită regină a românilor, regina Maria, a fost ucisă de un doctor nepriceput? Citește mărturiile aghiotantului ei în revista Evenimentul Istoric

Mărturiile lui Eugen Zwiedineck (n. 1886 – d. 1956), general român, secretarul particular și aghiotantul Reginei Maria a României, scot la iveală detalii neștiute despre sfârșitul celei mai iubite regine a românilor. Consultând Arhiva Consiliului Național Pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), am descoperit Autobiografia generalului Eugen Zwiedineck dată în ianuarie 1951 în fața Organelor Securității. Deși autobiografia a fost scrisă sub anchetă și avem motive să credem că nu denotă în întregime adevărul, multe detalii despre parcursul, boala și sfârșitului Reginei Maria ies la iveală.

Află cum a declanșat cazul asasinului Rîmaru lupta pentru informatori dintre Miliție și Securitate

Anul 1971 a fost unul dintre cele mai dificili pentru Miliția din România lui Nicolae Ceaușescu. Atmosfera de romantism revoluționar din materialele de propagandă era contrazisă de realitate. Între 1970 și 1971, o serie de violuri, crime și tentative de omor cu motivație sexuală îngroziseră Bucureștiul. Absența oricărei relatări oficiale nu a făcut decât să sporească zvonurile din ce în ce mai înspăimântătoare. Cu mare rapiditate pentru acea perioadă – când mijloacele tehnice erau rudimentare – este arestat un student la Medicină Veterinară, Ion Rîmaru. În toamna lui 1971, sentința de condamnare la moarte este pusă în executare.

Află cum a declanșat acest caz lupta dintre Miliție și Securitate, dar și felul în care Nicolae Ceaușescu vedea cum trebuia făcută ancheta în aceste cazuri dintr-un set de documente excepționale, puse la dispoziția revistei noastre de istoricul Florian Banu. Este vorba de raportul de activitate al organelor de Miliție pe anul 1971, de luarea de cuvânt a șefului de cadre al Ministerului Afacerilor Interne, Cornel Onescu, și de cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu, după ce a ascultat raportul și pe vorbitori.

Citește despre omul care s-a crezut fiul neligitim a lui Hitler în Evenimentul Istoric

Adolf Hitler nu ar fi recunoscut niciodată că ar avea un copil, negând categoric existența unui fiu nelegitim. Cu toate acestea, zvonurile nu au dispărut. În special după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, oamenii s-au temut că orice copil al lui Hitler ar fi putut să-i calce pe urme. Valetul lui Hitler, Heinz Linge, a declarat, la un moment dat, că l-ar fi auzit pe Hitler susținând că ar fi avut un copil, însă această poveste nu a putut fi demonstrată.

Totuși, o femeie pe nume Charlotte Lobjoie a cunoscut în iunie 1917 un soldat german se îndrăgostește de el, deși nu vorbeau aceeași limbă. După scurt timp, cei doi au început o aventură. Nu după mult timp, soldatul a fost nevoit să se întoarcă în tranșeele din Seboncourt. După ce el a plecat, Charlotte a realizat că rămăsese însărcinată. De-a lungul timpului, Charlotte nu a vorbit niciodată despre tatăl bebelușului. Abia pe patul de moarte, Charlotte a recunoscut că, fiul său Jean Marie, era copilul unui soldat german pe nume Adolf Hitler.

Există totuși dovezi că Hitler era tatăl acestui copil? Află întreaga poveste din noul număr al revistei Evenimentul Istoric.

Care au fost cele mai spectaculoase assassinate din perioada Războiului Rece

În toamna anului 1961, agentul KGB Bohdan Staszynski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Staszynski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de spionaj din timpul Războiului Rece: uciderea în Occident, la München, a doi dintre liderii rezistenței ucrainene cu ajutorul unui pistol cu otravă înfășurat într-un ziar.

Bazându-se pe studiul aprofundat al mai multor arhive recent desecretizate, istoricul Serhii Plokhy, profesor de istorie la Universitatea Harvard, director al Institutului de Cercetări Ucrainene în cadrul aceleiaşi universități, expert în istoria Rusiei și a Războiului Rece, ne-a dezvăluit culisele celor mai spectaculoase crime din perioada Războilui Rece, efectele pe termen lung ale dezertării vânătorului de oameni Bohdan Staszynski și practicile criminale ale celor mai temute servicii secrete din lume.

