Născut în Gratia, în Teleorman, Liviu Dragnea își dorea să devină șofer. Mai apoi, s-a răzgândit și a vrut să devină motociclist. Fostul lider al PSD spunea că a fost un elev bun, însă fără a fi „tocilar”. Materiile lui favorite au fost matematica și fizica, lucru care se observă în faptul că a devenit olimpic.

La capitolul dragoste, Dragnea stă decent. Acesta a relatat că s-a îndrăgostit pentru prima dată în clasa a VIII-a, iar de atunci, a mai avut parte de acest sentiment de doar două ori.

„Prima dată m-am îndrăgostit într-a opta, de o colegă de şcoală. A fost ca în clasa a opta: foarte multă pasiune şi foarte multă ruşine. Ne era drag amândurora. Era jocul frumos şi curat cu bileţele trimise, cu mers la film împreună cu colegii şi, întâmplător, stăteam unul lângă altul. Mai o luăm de mână. Era un sentiment frumos care a durat până am plecat la liceu, şi unul şi altul.”, a spus Dragnea într -un interviu pentru Adevărul.

„În dragoste nu e un şablon pentru a te îndrăgosti.”

„Eu am auzit de foarte multe ori discuţia aceasta. Cred că e o părere pusă greşit. Părerea mea e că dacă cineva spune că îi plac blondele sau brunetele, ori are el o problemă de înţelegere, ori o problemă mai profundă. Când te îndrăgosteşti de cineva, nici nu are importanţă dacă e înaltă, scundă, că e grăsuţă, slăbuţă, blondă, roşcată sau brunetă. Se întâmplă ceva pur şi simplu. Cine spune aşa ceva nu vorbeşte de dragoste. În dragoste nu e un şablon pentru a te îndrăgosti. Nu e ca şi cum ai spune: „Eu am un set de criterii şi numai cine se califică peste ele poate fi luată în calcul pentru a mă îndrăgosti”, a mai povestit Liviu Dragnea pentru sursa citată.

Te-ar putea interesa și: