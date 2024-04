Cu ocazia unei vizite pe care o va efectua săptămâna aceasta în China, comisarul european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, a spus ce obiective are UE. Astfel, Uniunea are ca țintă să crească exporturile de produse agroalimentare către a doua mare economie a lumii. În plus, dorește să mențină hrana deasupra tensiunilor comerciale crescute dintre China și UE.

„În comerţul cu alimente, nu există bariere pentru importurile chineze. Intenţia mea este să evit, pe cât posibil, ca agricultura să fie penalizată pentru problemele din alte sectoare, lucru care se poate întâmpla uneori”, a declarat Janusz Wojciechowski, într-un interviu acordat luni la Shanghai.

Comisarul european pentru agricultură, în China, într-un moment tensionat

Vizita comisarului european se va prelungi până vineri. Ea vine într-un moment în care China și Europa se îndreaptă lent spre o situație de criză. Creșterea protecționismului amenință să devină un război comercial total. Acest avertisment a fost dat, săptămâna trecută, de Jens Eskelund, președintele Camerei Europene de Comerț din China.

Spre deosebire de sectoare precum panourile fotovoltaice și noile vehicule ecologice, sectorul agroalimentar al Uniunii Europene înregistrează un surplus în urma schimburilor comerciale cu China. De asemenea, față de alte sectoare, comerțul liber de alimente rămâne „un instrument foarte important pentru a asigura securitatea alimentară peste tot”. Acesta este motivul pentru care sancțiunile occidentale impuse Rusiei nu au fost aplicate și la produsele agroalimentare, a spus comisarul Wojciechowski.

Exporturile UE de produse agroalimentare către China, în scădere

Anul trecut, exporturile UE de produse agroalimentare către a doua mare economie a lumii s-au cifrat la 14,6 miliarde de euro. Ele sunt în scădere cu 8% față de 2022. În paralel, importurile UE din China au înregistrat o scădere cu 15%. Acestea au ajuns la 8,3 miliarde de euro.

Janusz Wojciechowski a apreciat că există loc pentru creșterea exporturilor UE în China. Acest lucru se poate întâmpla pentru o gamă largă de produse agroalimentare. El a enumerat pe listă de la carne de pasăre și până la carne de porc, vită și chiar și produse lactate. Acesta este un segment care este deja într-un stadiu avansat de penetrare în a China.

Clasa de mijloc a consumatorilor caută alimente de calitate ridicată

Oficialul european a menționat că există o tendință de extindere a clasei mijlocii de consumatori care caută alimente de calitate ridicată. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru producătorii europeni de alimente să-și mărească exporturile.