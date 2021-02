Scandalul declanşat în Capitală după suspendarea PUZ-urilor aferente sectoarele a intrat şi pe radarul jurnalistei Denise Rifai.

Ea atrage atenţia asupra presiunilor care, cel mai probabil, se fac zilele acestea şi a banilor care „se mută de colo colo”.

În plus, Denise Rifai spune că „noile minţi luminate care vor aproba viitoarele PUZ-uri” vor fi inundate de o adevărată „horă a cash-ului”, iar situaţia probabil că nu se va îmbunătăţi cu mult faţă de ultima perioadă, când era oricum foarte greu să construieşti ceva în Bucureşti din cauza birocraţiei.

Jurnalista de la Kanal D mai critică şi modul în care a fost prezentat subiectul „Salvăm spaţiile verzi! Vrem să facem Bucureştiul un oraş cu aer curat”, în condiţiile în care oricum orice primărie de sector poate suspenda, punctual, lucrările acolo unde constructorii ridică imobile în zonele cu spaţii verzi.

Denise Rifai îşi încheie magistral postarea: „Cum era vorba aia???! “Pleacă ai voştri, vin ai noştri, noi rămânem tot ca proştii” Traiască Bucureştiul Modern şi Îngheţat! Trăiască, Trăiască, Trăiască!”

Mesajul integral postat de Denise Rifai pe Facebook

„Asta, da, SUBIECT!!!!

Va dati seama ce presiuni se fac zilele astea si cat cash se muta de colo colo ???! Taaare!

Ps. Cu alte cuvinte, s-a blocat tot!!!! De la niciun sector nu mai iese niciun fel de aviz, nimic, nimic, nimic, si, Evident, nici de la Primaria Mare.

E bineee! Bine de tot !

Ps2. Si asa era greu sa construiesti in Bucuresti din cauza birocratiei – aceasta Sarabanda a Avizelor – la care se adauga, evident, si termenele luuungi pana se aproba orice fel de documentatie! Iar daca acest proiect trece, va dati seama ce hora a cash-ului va inunda acum noile minti “luminate” care vor aproba viitoarele puz-uri.

Ps3. De remarcat cum a fost prezentat subiectul : “Salvam spatiile verzi!!!! Vrem sa facem Bucurestiul – un oras cu aer curat!!!!”. ( Totul in contextul in care primaria de sector poate oricand suspenda, punctual, lucrarile acolo unde constructorii ridica imobile in zonele cu Spatii verzi ) .

Cum era vorba aia???! “Pleaca ai vostri, vin ai nostri, noi ramanem tot ca prostii”

Traiasca Bucurestiul Modern si Inghetat!

Traiasca, Traiasca, Traiasca!”

Ce spune primarul Nicuşor Dan despre suspendarea PUZ-urilor

„În anul 2000, când s-a făcut Planul Urbanistic General (PUG), adică legea de construire în București, el s-a făcut echilibrat, în sensul că în el s-au prevăzut locuri de locuit, locuri pentru activități economice, școli, unități sanitare și spații verzi. Noi, ca administrație locală, de 20 ani de ani n-am fost în stare să facem din acele spații verzi care erau teoretice, dar pentru care se păstrase locul în PUG, spații verzi efective.

Asta nu înseamnă că acum trebuie să le construim. Asta înseamnă că acum trebuie să luăm bani europeni ca să le facem acum, ce n-am făcut acum 20 de ani și să nu punem bloc lângă bloc, mai ales în situația în care noi avem o problemă uriașă de poluare a aerului, care generează probleme respiratorii la zeci de mii de copii care generează probleme și respiratorii și cardiovasculare la zeci de mii de persoane vârstnice.

Bucureștiul nu este tabula rasa. Pare că dacă aceste planuri de sector dispar, nu mai avem nicio reglementare. Nu! Avem o reglementare din 2000, PUG, care este mult mai bună decât aceste planuri de sector, pentru că este o dezvoltare echilibrată.

Dacă Consiliul General suspendă vineri PUZ-urile de sector, nu se va mai construi după PUZ-urile acelea, ci după PUG. Asta înseamnă că pe malurile lacurilor nu vom mai avea blocuri de 14-20 de etaje, ci locuri de promenadă, locuri în care poți să faci sport, locuri în care poți să te duci cu copiii să înoate”, a declarat primarul general al Capitalei la Digi24.

Blocarea Planului Urbanistic Zonal în cinci din cele șase sectoare din Capitală, cu excepția sectorului 1, vine după ce oficialii PMB au descoperit schimbarea destinației din spațiu verde, în blocuri de locuit pentru hectare întregi. În sectorul 4, de exemplu, terenurile alocate serelor s-au transformat în cartiere.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea