La asta nu s-ar fi așteptat nimeni. Jurnalista Sanda Nicola s-a decis să iasă din televiziune și i-a anunțat pe șefii postului de decizia ei. Aceasta a hotărât să iasă din presă și să plece din țară. Urmează să plece la studii, la Universitatea din Liege, până la începutul anului viitor.

Prezentatoarea a dezvăluit to. “Este vorba de un master în Turism și Dezvoltare Regională, pe care îl voi urma până în luna februarie a anului viitor. De altfel, imediat după ce am născut, m-am gândit că s-ar putea să fie necesară o reconversie profesională. M-am înscris la master, la cursuri de psihopedagogie. Am avut oferte de a preda, de-a lungul timpului”, a continuat ea.

Decizia acesteia surprinde, mai ales că a revenit pe sticlă în urmă cu câteva luni, după ce a stat în conediu maternal. Nicola a vorbit și despre cum a decurs despărțirea, dar și dacă mai vrea să revină în televiziune. “Discuțiile cu cei de la Digi 24 au lăsat deschise posibilitățile unor colaborări ulterioare”, a declarat Sanda Nicola pentru paginademedia.ro.

Sanda Nicola lucrează la Digi 24 de la începuturile stației. În ultima perioadă, după ce s-a întors din concediul de maternitate, prezenta jurnalele de noapte, 22.00-1.00.

