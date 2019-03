Jurnalista Andreea Dumitrescu, de la TVR, a fost retrasă de pe PSD/Parlament deoarece ar fi „prea agresivă”. Ea a anunțat că va demisiona marți seara, printr-o postare pe Facebook.

„Azi se încheie doi ani și un pic la TVR! (…) A fost un loc in care mi-am făcut meseria cu mult drag și neîngrădit, iar când acest lucru nu a mai fost posibil pentru mine am ales să plec si sa încerc sa fac asta mai departe in alt loc. Las însă în urmă o echipa care face toate eforturile în continuare pentru a aduce pe ecran știri echilibrate si documentate intr-o mare de zgomot. In ciuda celor întâmplate in cazul meu am toată încrederea că ei vor reuși să mențină standardele unor jurnale ca la carte”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook, într-o postare.

La sfârșitul lunii februarie Andreea Dumitrescu a fost retrasă de pe domeniile PSD, Parlament și Curtea Constituțională. Jurnalistei i s-a reproșat că ar fi „prea agresivă”. Ca atare, i s-a oferit o variantă de „compromis”: un alt domeniu de acoperit, și anume primăriile. „În acest caz, îmi dau demisia”, ar fi replicat Andreea Dumitrescu, conform paginademedia.ro.

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, Andreea Dumitrescu a fost chemată la șefa știrilor, Mădălina Rădulescu. Conform acelorași surse,

Această măsură a fost luată în contextul în care Direcţia Ştiri produce zilnic peste 9 ore de program, cu o redacţie subdimensionată la nivelul reporterilor de teren care trebuie să acopere un număr mare de evenimente variate. Cazul a ajuns și în atenția Comisiei de Etică din TVR, care urmeză să îl analizeze.

Explicația TVR pentru reporterul retras de la PSD și trimis pe primării: jurnaliștii trebuie să-și extindă domeniul de expertiză.