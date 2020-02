Cine este omul de afaceri

După ce a avut o relație cu Matteo, unul dintre colegii săi de breaslă, Delia s-a iubit cu omul de afaceri Florin Moldoveanu. Aceștia s-au despărțit după ce omul de afaceri a găsit mesaje nepotrivite în telefonul artistei.

Omul de afaceri a decis să o lase pe artistă fără mașina pe care o conducea din cauza infidelității acesteia. Astfel, la momentul despărțirii lor, Florin Moldoveanu a trimis doi bărbați să îi confiște mașina pe care omul de afaceri i-o dăduse.

După relația cu Florin Moldoveanu, Delia a început o relație cu actualul ei soț, Răzvan Munteanu. Aceștia au o relație minunată și și-ar dori să aibă și un copil dar atunci când este momentul.

Soțul Deliei deține mai multe localuri în Centrul Vechi al Capitalei. Cei doi s-au cunoscut chiar într-un club pe care el îl manageria.

”Venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am şi cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit, în acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei. La început am încurajat-o să îşi formeze o echipă şi, uşor-uşor, am început şi eu să mă implic în echipa asta.” povestea Răzvan, care între timp, a devenit managerul artistei.

“Nu mă grăbesc. Nu simt nevoia. Nu vreau să fac asta pentru că e la modă. Atât eu cât și Răzvan ne dorim mult un copil și o să vină la un moment dat pentru că așa e firesc și normal, dar chestia asta trebuie făcută când simți că e nevoie. Încă mai vreau să copilăresc”, povestea Delia în urmă cu ceva timp.

Delia a mai vorbit și despre căsnicia pe care o are cu afaceristul Răzvan Munteanu și a declarat că relația a evoluat firesc și că nu au existat întâmplări nefericite.

A fost în Thailanda și Singapore pentru aproape o lună de zile

Delia este cunoscută pentru pasiunea sa pentru vacanțele spectaculoase pe care și le oferă ori de câte ori are puțin timp liber și vrea să se deconecteze de la filmări sau concerte. Înainte de a începe filmările pentru cel de-al optulea sezon iUmor, Delia a fost plecată aproape o lună de zile prin Thailanda și Singapore.

Totuși, jurata consideră că nu s-a relaxat destul în această vacanță și spune și motivul.

“Chiar dacă am fost în vacanță în Thailanda și Singapore înainte să începem filmările pentru iUmor nu m-am relaxat deloc, am fost în fiecare zi pe fugă, ne-am plimbat foarte mult, am fost extrem de activi.”, spune Delia.

Se pare că aceasta nu ne va mai bucura privirile cu imagini din vacanțele sale deoarece are un program încărcat în această perioadă și nu mai are timp să mai plece.

”Momentan nu m-am gândit la o altă vacanță, am concerte foarte multe, un album de lansat, nu mă pot gândi acum să plec iar”, a spus artista.

Cu ce se ocupă soțul Deliei și cum s-au cunoscut

“În prezent, mă ocup mai mult de muzică, de cariera Deliei. Îi fac management complet, cu tot ce înseamnă muzică, imagine, contracte, cântări, show-uri TV, alegerea pieselor. Urmăresc doar performanţa şi numărul unu în top. Cum am cel mai bun produs de pe piaţă, mă refer aici la Delia, şi fac totul cu pasiune şi cu dedicare totală, se văd şi rezultatele. Muncesc 10-14 ore pe zi şi am în spate o echipă foarte bună, pe care o coordonez.”, a mai spus Răzvan.

