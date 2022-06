Detalii de ultimă oră despre aderarea României la OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică).

Secretarul general adjunct al OCDE, mesaj pentru România: Profitaţi de acest potenţial imens care există pentru reforme, pentru o viaţă mai bună

Delegaţia Secretariatului OCDE s-a aflat luni, 27 iunie, la Bucureşti, unde s-a întâlnit cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

Secretarul general adjunct al OCDE, Ulrik Vestergaard Knudsen, a declarat, după întâlnirea cu şeful diplomaţiei române, că procesul de aderare a ţării noastre la organizaţia internaţională va depinde de răspunsul României şi de recomandările pentru schimbările de practici, politici şi legislaţie.

„Din partea OCDE nu există o dată stabilită pentru acest proces”, a declarat oficialul OCDE, cu privire la momentul aderării.

„În ceea ce priveşte momentul aderării, ne amintim că din partea OCDE nu există o dată stabilită pentru acest proces şi procesul va depinde de răspunsul României şi de recomandările pentru schimbările de practici, politici şi legislaţie.

Sunteţi împreună cu alte patru ţări şi bineînţeles că fiecare ţară va avansa în propriul ritm, important este să realizăm lucrurile împreună prin acest proces de aderare. Prin aceasta aş vrea să vă invit pe dumneavoastră şi ţara dumneavoastră să profitaţi de acest potenţial imens care există pentru reforme, pentru o viaţă mai bună. (…)

Aşteptăm cu nerăbdare să consolidăm această relaţie şi să sprijinim în continuare o conducere bazată pe statul de drept. Aşteptăm cu nerăbdare să asistăm România pentru a atinge obiectivul nostru comun”, a precizat, luni, Ulrik Vestergaard Knudsen, potrivit Agerpres.

OCDE şi România cooperează încă din anii ’90: Este un pas istoric

Secretarul general adjunct al OCDE a subliniat că din anii ’90, de când OCDE şi ţara noastră cooperează, şi până în prezent, România a devenit unul dintre partenerii cei mai apropiaţi ai organizaţiei.

„Vrem să ajutăm România şi poporul său. Lucrăm împreună teme cheie”, a subliniat oficialul OCDE.

„Cooperarea noastră datează din anii ’90 şi a trecut testul timpului, România devenind unul dintre cei mai apropiaţi parteneri ai OCDE.

Aceasta a fost o prioritate pentru multe guverne, precum cel de la Bucureşti şi toată lumea a sprijinit consolidarea cadrului instituţional pentru această aderare şi în ultimele ore am văzut că există un consens deplin chiar şi în Parlament aşa că aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună.

Deja s-au implementat mai multe proiecte pentru a livra politici mai bune, pentru vieţi mai bune pentru români şi de fapt la asta se reduce totul. Vrem să ajutăm România şi poporul său. Lucrăm împreună teme cheie – cum ar fi politica economică, mişcarea de capital – şi Comisia Europeană tocmai a lansat un raport privind mişcările de capital.

Este un pas istoric şi pentru noi acest moment şi vine într-un moment în care este foarte important ca ţările care au aceleaşi valori şi principii să rămână unite”, a mai declarat Ulrik Vestergaard Knudsen, în conferinţa de presă comună cu Bogdan Aurescu.

Anunţul făcut luni, 27 iunie, de către şeful diplomaţiei române, Bogdan Aurescu

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat că vizita delegaţiei OCDE la Bucureşti reprezintă o etapă esenţială în pregătirea procesului de aderare la organizaţie şi a indicat paşii realizaţi de România.

„Am început în relaţia cu instituţiile cu care lucrăm în cadrul task force-ului interinstituţional care a fost creat să lucrăm din punct de vedere tehnic la elaborarea memorandumului iniţial care reprezintă pasul următor după adoptarea foii de parcurs.

În această perioadă, inclusiv sau mai ales după adoptarea foii de parcurs, am parcurs o etapă de consolidare a pregătirilor pentru discuţiile de aderare prin organizare instituţională. Astfel, la nivel naţional s-a intensificat activitatea Comitetului interministerial pentru relaţiile României cu OCDE care este condus de domnul prim-ministru Nicolae Ciucă şi care este responsabil de coordonarea politică a procesului.

Am demarat procesul de creare a task force-ului, despre care am menţionat. Vom crea, de asemenea, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, o structură care se va ocupa în mod direct sub conducerea unui coordonator naţional de gestionarea acestui proces”, a afirmat Bogdan Aurescu.