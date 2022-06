România a contribuit la noul Concept Strategic al NATO. Bogdan Aurescu: Am urmărit să facem o alianță mai puternică

Ministrul Afacerilor Externe a vorbit la B1 TV despre modul în care țara noastră a ajutat Republica Moldova să obțină statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Bogdan Aurescu spune că sprijinul oferit țării vecine va continua și în timpul procesului de reforme pe care Republica Moldova trebuie să îl parcurgă pentru a putea deveni un membru deplin al blocului comunitar.

„E, în primul rând, o reușită pentru Ucraina și Republica Moldova, e clar. E o confirmare, cum a spus și președintele Iohannis, a valorii strategice a politicii de extindere a UE că, de fapt, se schimbă harta geopolitcă a Europei.

Până ieri, până la decizia de ieri, exista perspectivă europeană acceptată la nivel european doar pentru Balcanii de Vest, ca regiune în vecinătatea Uniunii Europene. Pentru partenerii din est exista doar Parteneriatul Estic, ca formulă de apropiere de valorile, de standardele europene, dar fără ca această formulă de cooperare să fie privită ca o anticameră a integrării europene, a aderării la Uniunea Europeană.

Decizia de ieri schimbă această paradigmă și arată că Uniunea Europeană joacă și în vecinătate, în mod serios, în mod substanțial, și în felul acesta poate să aspire să fie un actor global. Așa cum spuneam de mai multe ori, nu poţi să fii actor global dacă nu ești influent în propria ta vecinătate”, spune ministrul Afacerilor Externe.

Un proces continuu de construcție

Oficialul român a adus în discuție faptul că la Summitul informal al liderilor europeni la Versailles, care a avut loc în luna martie a acestui an, toată atenția era îndreptată către Ucraina.

Totuși, România a reușit să facă o referire, în comunicatul final al Summitului de la Versailles, la candidaturile Republicii Moldova și Georgiei.

„Noi am reușit atunci, prin Președintele României, să introducem în textul comunicatului final al Summitului de la Versailles și o referire la candidaturile Republicii Moldova și, respectiv, Georgiei. De la acel moment, a existat un proces continuu de construcție, sigur, în parteneriat și pe baza eforturilor pe care Republica Moldova și liderii Republicii Moldova le-au făcut în toată această perioadă. Noi am fost permanent într-un contact destul de strâns, aș spune, chiar foarte strâns, dar și rezultatul de ieri este un rezultat care se datorează în foarte bună măsură și eforturilor României și mai ales ale Președintelui României”, spune Bogdan Aurescu.

Conceptul Strategic, un document extrem de important

Ministrul Afacerilor Externe a mai vorbit și despre Conceptul Strategic, despre care spune că este un document extrem de important. De asemenea, oficialul român spune că țara noastră a ținut ca în acest document să fie trecut faptul că Rusia reprezintă principala amenințare directă la adresa securității.

Pe de altă parte, Bogdan Aurescu spune că țara noastră a urmărit ca alianța să fie mai puternică și mai eficientă.

„Conceptul Strategic e un document extrem de improtant pentru că el trebuie să plece, și asta a fost și poziția României încă de la începutul acestui exercițiu de alcături a sa, de la realitatea din teren. Și e formula pe care s-a mers.

Realitatea din teren e că e un război de agresiune, o invazie ilegală, neprovocată nejustificată din partea Rusiei împotriva unui stat suveran, un atentat la adresa integrității sale teritoriale. Din acest punct de vedere, România a urmărit ca în noul Concept Strategic să fie trecut acest aspect, anume că Rusia e principala amenințare directă la adresa securității. Acum, când discutăm, în timpul procesului de negociere deja pot spune că acest aspect e reflectat în document. Procesul continuă la Bruxelles.

Am urmărit ca în Conceptul Strategic să fie reflectată importanța apărării colective, că dacă vorbim de o invazie ilegală, un atac armat ilegal împotriva unui stat în proximitatea alianței, trebuie să iei măsuri corespunzătoare, iar apărarea colectivă e conceptul-cheie în jurul căruia s-a construit NATO. În noul Concept Strategic am susținut, și sunt premise ca acest aspect să fie NATO le are de îndeplinit.

Măsurile de descurajare și apărarea pe Flancul Estic, mai ales, și ele trebuie să se reflecte corespunzător și se lucrează sprijinul pentru parteneri, consolidarea rezilienței. Toate sunt obiective pe care le-am urmărit în procesul de negociere, la care se adaugă, foarte important, reflectarea Mării Negre ca zonă de importantă strategică pentru NATO.

Noi am urmărit constant, și președintele României, care a coordonat acest efort de negociere, l-a urmărit, practic am urmărit să facem o alianță mai puternică, o alianță care să fie mai eficientă și care să răspundă mai bine provocărilor de securitate”, spune Bogdan Aurescu.