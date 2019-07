Ăsta da tupeu. Fostul şef al Poliției Caracal, Nicolae Mirea, continuă să nege evindeța și să spună că a coordonat acţiunea din Caracal cum trebuie, deși fata de 15 ani a murit! De asemenea, Nicolae Mirea nu a recunoscut că ar fi primit informaţia din partea IPJ Olt cum că fata s-ar afla în cartierul Bold!

Mirea îşi susţine vocal nevinovăţia în toată această dramă care a lovit România. Fostul şef al poliţiei, Nicolae Mirea nu a putut explica cum se poate ca un criminal în serie să se plimbe nestingherit prin ograda pe care a gospodărit-o ani de zile, însă a fost extrem de acid, atunci când discuţia nu a decurs cum şi-a dorit.

„Prima dată am sunat pe numărul ăla și nu ne-a mai răspuns. Peste jumătate de oră ne-a sunat din nou și ne-a spus că vede un brad, un câine, un nuc. Ne-a indus în eroare cu gardul roșu. Brazii erau mici, nici nu se vedeau. Apelul a fost în jurul orei 12:00. STS ne-a dat o triangulație greșită, într-un cartier în partea dreaptă. A sunat ea, apoi am sunat noi, dar n-a mai răspuns. Apoi a sunat ea din nou, atunci ne-a dat ca elemente de recunoaştere, bradul sau poarta roşie, în jurul orei 12. Cred că fata atunci a fost surprinsă la telefon, când vorbea cu noi. Cred că atunci a prins-o. Până am identificat noi locuinţa, nu se mai putea face nimic. Îmi pare rău că nu am putut face nimic pentru acest copil. Nimeni nu ne-a spus că a fost dusă în cartierul Bold. Agentul de la Slatina nu a spus aşa ceva, că nu eram nebuni să căutăm la un cartier la doi kilometri distanţă. Întrebaţi-l pe el, se pare că ştie prea multe. Se pare că nu vreţi să înţelegeţi. Ce faceţi aici, investigaţii cu mine? Eu am coordonat toată acţiunea şi am făcut ce trebuie”, a spus Nicolae Mirea, la România TV.

