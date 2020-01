Potrivit cancan.ro, Antena 1 a decis ca, vineri seara, în locul emisiunii iUmor, să fie difuzat filmul „Ultimul vânător de vrăjitoare”. După acesta, urmează un alt film, mai precis „Prințul” care începe la ora 22:30.

Programul de dinaintea emisiunii iUmor nu va suferi modificări, știrile serii începând tot de la ora 19:00 așa cum s-a obișnuit.

Cine este ultimul câștigător iUmor?

Emisiunea iUmor și-a mai încheiat un capitol, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, atunci când Mukinka Chibanga, zambianul venit în România, a intrat în posesia trofeului de la al 7-lea sezon. Urmează al 8-lea, iar ”sfoară în țară” s-a dat deja, pentru preselecții. Cu ce va fi ocupat programul de vineri, de la Antena 1, în orarul în care cu toții ne uitam la iUmor?

Cum a început Mukinka să facă stand-up

„Mi s-a spus întotdeauna că sunt amuzant, dar mai ales când am ajuns în România, prietenii mei îmi spuneau des că ar trebui să încerc să fac stand-up. De 4 ani mă tot gândeam dacă să încerc. Și până la urmă am încercat la o seară de comedie British din centrul vechi, unde am văzut că și românilor le plac glumele mele. După asta, un alt comediant de la Bristish night m-a invitat să merg la The Fool să încerc la un open mic. Restul e istorie”, a povestit Mukinka Chibanga, la Antena 1.

