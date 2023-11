În ultima vreme s-a speculat că prințul Harry a refuzat să meargă la ziua de naștere a Suveranului. Totuși, realitatea este cu totul alta. Mai precis, acesta nu a primit nicio invitație până la momentul actual.

Prințul Harry nu a primit nicio invitație de la Casa Regală

Amintim că monarhul va împlini 75 de ani pe data de 14 noiembrie. Evenimentul se va desfășura la Clarence House și vor fi prezenți numai apropiații săi.

„Nu a existat niciun contact referitor la o invitație pentru ziua de naștere a Majestății sale. Este dezamăgitor că Sunday Times a dat în mod eronat această poveste”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prințului Harry, potrivit Daily Mail.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că prințul Harry a aflat de petrecere când informațiile au apărut în presă.

„Nu au primit nicio invitație și nu au știut de această petrecere până ce nu a apărut în presă. Sunt sigur că Ducele va găsi o cale de a discuta în privat cu Majestatea sa pentru a-i ura la mulți ani, așa cum a făcut-o întotdeauna”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Informația lansată anterior de Sunday Times este următoarea: „Surse de la Palat spun că, deși Ducele de Sussex a fost invitat, el nu va participa pe 14 noiembrie”.

Regele Charles al III-lea are două aniversări în fiecare an

Amintim că Regele Charles al III-lea are două aniversări în fiecare an. Una este strâns legată de ziua sa de naștere. Acesta s-a născut în ziua de 14 noiembrie 1948, la Palatul Buckingham.

Este primul copil al Prințesei Elisabeta, Ducesă de Edinburgh și a Prințului Filip, Duce de Edinburgh. Monarhul britanic a fost botezat la 15 decembrie 1948 la Palatul Buckingham cu apă din râul Iordanului, de către arhiepiscopul de Canterbury, Geoffrey Fisher.

Simultan, a doua sa aniversare are loc vara când se desfășoară Trooping the Colour, în cinstea sa. Parada oficială îi are în prim plan pe membrii Familiei Regale. Aceștia călătoresc într-o trăsură de la Buckingham Palace la Horse Guards Parade.

Monarhul din Marea Britanie asistă la un serviciu militar, înainte de celebra apariție de la balconul palatului.