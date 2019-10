PSD nu a mai avut de ales și va merge la Cotroceni cu Viorica Dăncilă. Lansarea candidaturii are loc chiar în aceste momente iar cea care dorește să conducă România va încerca să transmită un mesaj de forță în contextul înfrângerii zdrobitoare suferită în parlamemt.

Evenimentul este organizat la Romexpo și are loc pe fondul unor disensiuni în partid, când mulți lideri ai PSD au atacat-o virulent. Acțiunea a fost însă tardivă iar PSD a rămas să mearrgă la prezidențiale tot cu Dăncilă, înscrierile în cursa pentru Cotroceni fiind deja demult terminate.

Lansarea candidaturii se face pe melodia Eye of the tiger iar în spatele Vioricăi Dăncilă au fost așezate strategic Lia Olguța Vasilescu și Gabriela Firea.

Ea a făcut și o serie de declarații înaintea evenimentului. În opinia sa, dacă într-adevăr reprezentanţii PNL nu vor să taie pensiile si salariile, atunci să semneze Pactul pentru bunăstarea românilor si atunci vor avea sprijinul social-democratilor la formarea guvernului.

Întrebată dacă PSD va da votul în Parlament unui Guvern PNL după ce preşedintele Klaus Iohannis şi liderul PNL, Ludovic Orban, au dat asigurări că nu vor fi tăiate pensiile şi salariile, Dăncilă a spus: „Noi am mai auzit astfel de lucruri şi pe urmă s-a întâmplat altfel. Dacă într-adevăr nu vor să taie pensiile si salariile, să semneze Pactul pentru bunăstarea românilor şi atunci le vom acorda credibilitate”.

„Intru în campania electorală cu dorinţa de a învinge, cu gândul la fiecare român care trebuie să creadă în această ţară şi în viitorul lor, cu dorinţa de a avea alături de mine cât mai mulţi români, echipa PSD şi fiecare care are o speranţă şi încredere că putem să mişcăm lucrurile în această ţară. Am demonstrat acest lucru ca prim-ministru, pot să mă uit în ochii fiecărui român, nu am luat nicio măsură împotriva românilor şi cred că pot demonstra aceeaşi determinare şi aceeaşi luptă pentru România şi pentru români în calitatea de preşedinte”, a afirmat Viorica Dăncilă înainte de a intra la evenimentul de lansare a candidaturii la prezidenţiale, organizat la Romexpo.

