Iohannis a anunţat joi că va refuza propunerea PSD pentru funcţia de vicepremier pentru Parteneriate Strategice în Guvernul Dăncilă.

„A doua chestiune: am primit propuneri de miniștri. Imaginati-vă că PSD nu a găsit altceva mai bun de făcut decât să îl propună pe domnul Corlățean, artizanul catastrofei de la alegerile din străinătate din 2014. Nu e suficient că PSD și-a bătut joc de români în 2014, în 2019, îndrăznește să mi-l propună pe artizanul de la alegerile din 2014. Mi se pare o alegere total nepotrivită și pot să vă spun acum la cald că propunerea va fi clar respinsă. Corlățean nu va fi ministru la nimic”, a declarat joi Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Cum a fost propus Titus Corlăţean de Dăncilă

Premierul Viorica Dăncilă și-a justificat miercuri, din nou, decizia de a-l numit pe Titus Corlăţean în funcția de vicepremier pentru Parteneriate Strategice.

”Numirea lui Titus Corlăţean este pentru vicepremier pe parteneriate strategice, în locul Anei Birchall. Eu consider că Titus Corlăţean are experienţă privind politica externă şi cred că experienţa domniei sale trebuie folosită. Nu are nicio legătură acest aspect, nu are în portofoliul său dreptul la o decizie legată de alegeri, de secţii de votare”, a declarat Viorica Dăncilă.

Titus Corlățean este ministrul de Externe care a organizat în mod dezastruos votul în Diaspora la alegerile prezidențiale din 2014. El a fost anchetat de DNA, fiind salvat de colegii senatori.

