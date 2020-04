În contextul în care Statele Unite ale Americii se apropie de 800.000 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus şi a depăşit deja 42.500 de decese, fiind ţara cea mai afectată de pe glob la ambele categorii, preşedintele Donald Trump a decis să ia o decizie radicală.

Acesta a anunţat, pe contul său de Twitter, că va semna un Ordin Executiv pentru oprirea imigraţiei în Statele Unite.

„Având în vedere atacul Inamicului Invizibil, dar şi din nevoia de a proteja slujbele minunaţilor noştri cetăţeni americani, voi semna un Ordin Executiv pentru a suspenda temporar imigraţia în Statele Unite”, a scris Donald Trump pe Twitter. Inamicul invizibil este termenul folosit în ultimele zile de liderul de la Casa Albă pentru a se referi la coronavirus.

Mai mult, anunţul preşedintelui Trump vine în momentul în care Departamentul pentru Securitate Naţională nu are un şef pe probleme de imigraţie aprobat de Senat, scrie jurnalistul Garrett M. Graff, potrivit news.ro.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020