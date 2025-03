Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a spus că nu are de gând să îl demită pe ministrul de Externe Emil Hurezeanu.

Întrebat vineri despre posibila înlăturare a acestuia, șeful Guvernului a răspuns ”Doamne ferește!”.

Totuși, prim-ministrul și președintele interimar, Ilie Bolojan, au avut discuții privind posibila înlocuire a lui Emil Hurezeanu din funcția de ministru de Externe.

Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu au călătorit împreună din București până în Prahova, unde în prezent au o întâlnire cu liderii PSD și PNL, dar și cu fostul lider liberal Crin Antonescu. Acesta din urmă este și candidat la alegerile prezidențiale din acest an.

Este prima dată când Ilie Bolojan ia parte la un eveniment organizat în cadrul campaniei lui Crin Antonescu.

Conform unor surse politice, PSD și UDMR exercită presiuni pentru a solicita schimbarea ministrului. În paralel, PNL ar fi deja în căutarea unui posibil înlocuitor.

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, a subliniat recent importanța de a învăța din greșelile trecutului.

Deși coaliția actuală a trecut prin momente dificile, inclusiv prin decizii care au afectat coeziunea internă, Ciolacu consideră că este momentul să se pună accent pe responsabilitate și unitate.

În acest sens, rolul integrator pe care îl va juca Crin Antonescu, candidatul propus pentru alegerile prezidențiale, devine esențial pentru menținerea unei direcții clare și stabile pentru România.

”Domnule preşedintele Antonescu, trebuie să vă asumaţi rolul de integrator, fiindcă noi am mai făcut o coaliţie în acelaşi format la început, şi PSD, şi PNL, şi UDMR. Pe urmă am făcut prima greşeală fiindcă a trebuit să dăm afară UDMR-ul. Pe urmă am luat nişte decizii bune politice, urmate, cum era de aşteptat, neavând un liant şi tocmai ce scosesem şi UDMR-ul din coaliţie, am luat nişte decizii greşite, ca să nu spun proaste, să fiu elegant. Şi noi am pus umărul la crearea unei situaţii periculoase, nu neapărat pentru actul de guvernare, dar unei situaţii foarte periculoase în România. Acesta este adevărul”, a afirmat Marcel Ciolacu.