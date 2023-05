Vor fi impuse noi reguli în școli pentru a nu avea loc tragedii ca în Serbia

Această săptămână este decisivă pentru Legile Educației, după luni întregi de discuții și amânări, proiectele de lege vor fi dezbătute și votate de oficialii români. În prezent, se așteaptă raportul de la Comisia de Învățământ pentru ca proiectele de lege să fie dezbătute și votate în plenul Camerei Deputaților.

Miercuri, 10 mai 2023, proiectele de lege ar trebui să fie votate, relatează Antena 3 CNN.

Potrivit sursei citate anterior, un întreg capitol din Legile Educației se referă la planul de combatere a violenței în unitățile de învățământ, în contextul tragediei care a avut loc în Serbia, unde un băiat de doar 13 ani a intrat înarmat în școală și a ucis opt elevi și pe gardianul școlii.

În curând, autoritățile române ar putea să contabilizeze numărul părinților care dețin arme de foc, iar lista ar putea fi pusă la dispoziția școlilor.

Ba mai mult, în scoli ar putea fi instalate detectoare de metal și camere de supraveghere atât pe holuri, cât și în sălile de curs, însă doar cu acordul părinților. Imaginile vor fi folosite doar în cazul unor incidente. În plus, elevii ar putea fi controlați zilnic în ghiozdane la sosirea în școală.

Nu în ultimul rând, vor fi impuse noi pedepse pentru elevii cu un comportament nepotrivit. Copiii și adolescenții vor putea fi suspendați pentru o perioadă de cinci zile lucrătoare și maximum 15 zile pe an, iar în cazurile grave se poate ajunge la exmatriculare, însă se vor putea reînscrie la școală în anul următor.

Ministerul de Interne pregăteşte măsuri privind regimul armelor și munițiilor din România

Din punctul de vedere al lui Marcel Ciolacu, tragedia care a avut loc, miercurea trecută, în Serbia ține și de regimul armelor și munițiilor, pe care Guvernul de la Belgrad a anunțat deja că îl va schimba.

„Ce s-a întâmplat în Serbia ţine şi de regimul armelor şi muniţiilor. Am văzut deja Ministerul de Interne pregăteşte anumite măsuri. Să ne păzim de mitraliere în şcoli, cu toate că România nu are un acces la mitraliere aşa de larg cum există în Serbia, fiindcă am văzut că şi preşedintele Serbiei a spus că o să facă nişte modificări în acel sens, deja intrăm într-o logică anormală.

Sunt ferm convins, în schimb, că Ministerul de Interne va veni cu anumite reguli în ceea ce-i priveşte pe cei care deţin permis de armă în România, ca aşa ceva să nu se întâmple”, a declarat, vineri, liderul social-democraților.