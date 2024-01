Joe Biden a anunțat că a luat o decizie cu privire la un răspuns „gradual” după atacul cu dronă. Acesta a fost întrebat dacă Iranul este „responsabil în măsura în care furnizează arme oamenilor care au făcut asta”.

Un atac cu dronă a vizat duminică o bază logistică americană, Tower 22, situată în deşertul iordanian, la frontiera cu Irakul şi Siria. Atacul s-a soldat cu trei morţi şi zeci de răniţi, potrivit armatei americane.

Ulterior, John Kirby, un purtător de cuvânt al Consiliului Securităţii Naţionale (NSC) de la Casa Albă, a oferit mai multe informații.

Amintim că incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Totodată, a reprezentat o escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu și o premieră în ceea ce privește pierderea de vieți americane în regiune de la începutul războiului din Gaza.

BREAKING: President Biden says he has made a decision on how to respond to the drone attack in Jordan and that he holds Iran responsible. pic.twitter.com/uR1Jhdzy03

— MSNBC (@MSNBC) January 30, 2024