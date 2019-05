De ce sa cumperi lada frigorifica vara?

Poate ca iarna trecuta ai cumparat destul de multe alimente deja congelate din hypermarketuri, dar acum poti sa-ti faci provizii direct acasa. O lada frigorifica nu ar trebui sa-ti lipseasca mai ales daca ai un stil de viata destul de agitat. Poti sa congelezi cu usurinta fructele si legumele de peste vara: cirese, visine, afine, zmeura si fructe de padure.

Lada frigorifica Whirlpool WH2010A+E, 6th Sense, volum net total 204 l, eficienta energetica Clasa A+ (Alb) = 1411 lei

Toate acestea le poti utiliza cu usurinta in extra-sezon pentru a prepara torturi, pandispan, prajituri si alte bucate alese. Acelasi lucru este valabil si pentru legume. Poti sa le cumperi ieftin in sezonul de vara, direct din piete sau de la producatori si le poti congela pentru extra-sezon. In acest mod economisesti bani, ai garantia ca oferi familiei tale alimente sanatoase, netratate si poti diversifica meniul foarte mult, indiferent de sezon.

Lada frigorifica Liebherr GT 3632, volum net total 324 l, eficienta energetica Clasa A++, Alb = 2914 lei

Daca ai o gradina, atunci o lada frigorifica iti va fi de mare ajutor pentru a congela legumele ce se coc in timpul verii. Nu vei face risipa si vei putea consuma tot anul legume si fructe din productia proprie.

Ce lada frigorifica sa-mi cumpar pentru a congela legume si fructe vara?

Lada frigorifica ARCTIC O30+, volum net total 298l, eficienta energetica Clasa A+ (Alb) – 1411 lei.

Aceasta lada are un consum redus de energie si un panou cu LED pentru a verifica in orice moment temperatura interioara, fara sa deschizi capacul. Garnitura de la nivelul usii este tratata cu aditivi pentru a combate formarea bacteriilor. Astfel, toate fructele si legumele de peste vara sau iarna vor ramane congelate in stare perfecta, cu o igiena impecabila. Volumul net de 298 litri iti permite sa ingheti mai usor o cantitate mare de alimente. Se livreaza cu doua cosuri metalice.

Lada frigorifica Zanussi ZFC41400WA, volum net total 400 l, eficienta energetica Clasa A+ (Alb) = 1407 lei.

Zanussi ZFC41400WA este o lada frigorifica mai mare, care isi va dovedi eficienta mai ales in familiile numeroase sau acolo unde exista gospodarii cu gradina si unde se doreste congelare anuala de legume si fructe proaspat culese din gradina.

Lada frigorifica Beko HM130520, volum net total 298 l, eficienta energetica Clasa A+ (Alb) = 1473 lei.

Beko este unul din cei mai apreciati producatori de aparate frigorifice (frigorific lada, combine frigorifice, vitrine frigorifice), iar acest model se evidentiaza prin functia variostore ce permite utilizarea congelatorului orizontal ca si racitor sau congelator. Daca ai cules mai multe legume sau fructe din gradina sau te-ai aprovizionat serios din piata si frigiderul este plin, poti folosi functia de Racitor a lazii frigorifice. Astfel, temperatura interioara va fi setata in sertarul special la circa 5 grade Celsius – mediul perfect pentru legume si fructe, dar si carne sau bauturi.

Mai este foarte putin si incepe sezonul fructelor si legumelor proaspete. Pregateste-te cu o lada frigorifica buna ca sa poti pune la inghet tot ce e proaspat, sanatos si ieftin. O gasesti la evoMAG, alaturi de oferte avantajoase pentru masini de spalat, robot de bucatarie, vehicule electrice si cuptoare cu microunde.

